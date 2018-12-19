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Археологи под прицелом: Украина хочет ввести санкции в отношении новых лиц
19 декабря 2018, 07:09 • 149 • В мире
Кабмин Украины предложил ввести ограничительные меры в отношении археологов, работающих в Крыму.
На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины была размещена информация о том, что Кабинет министров Украины внёс предложение Совету национальной безопасности и обороны ввести новые санкции в отношении России, применив их против некоторых физических и юридических лиц.
Физлицами, к которым хотят применить санкции, стали 24 археолога, которые ведут крупный проект в Крыму.
Ограничительные меры могут также коснуться юридических лиц: работающих с промышленным предприятием в Армянске, поставляющих материалы и оборудование для предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму и задействованных в строительстве Крымского моста.
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