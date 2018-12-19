Археологи под прицелом: Украина хочет ввести санкции в отношении новых лиц

На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины была размещена информация о том, что Кабинет министров Украины внёс предложение Совету национальной безопасности и обороны ввести новые санкции в отношении России, применив их против некоторых физических и юридических лиц.

Физлицами, к которым хотят применить санкции, стали 24 археолога, которые ведут крупный проект в Крыму.

Ограничительные меры могут также коснуться юридических лиц: работающих с промышленным предприятием в Армянске, поставляющих материалы и оборудование для предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму и задействованных в строительстве Крымского моста.