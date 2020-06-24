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Архангел Михаил "применяет удушающий приём в отношении дьявола": BLM обвинили в расизме даже святого
24 июня 2020, 01:00 • 75 • В мире
Активисты Black Lives Matter додумались до того, чтобы обвинить в расизме... святого. По их мнению, архангел Михаил, попирающий дьявола, "применяет удушающий приём" - это якобы напоминает убийство чернокожего Джорджа Флойда, а значит, оскорбляет чувства всех чернокожих.
Архангел Михаил для верующих является олицетворением борьбы с силами зла. Именно он противостоит Сатане и защищает нас от козней нечистого. Христиане во всём мире обращаются к святому архангелу Михаилу, когда нуждаются в помощи и защите от дьявола.
Святого Михаила традиционно изображают как воина, попирающего лежащего на земле Сатану. Именно такое его изображение украшает одну из самых почётных государственных наград Великобритании - рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Он был учреждён в 1818 году Георгом, принцем Уэльским (позднее Георг IV). Награда вручается лично монархом.
Теперь же канонический дизайн старинного ордена неожиданно вызвал возмущения среди защитников чернокожих: по их мнению, святой унижает достоинство чёрного населения, поступая с Сатаной так же, как полицейские поступили с Джорджем Флойдом. Активисты BLM даже направили петицию с требованием изменить дизайн ордена.
Это могло бы показаться шуткой, но публикация в The Guardian, ссылку на которую привела российская журналистка Юлия Витязева, доказывает, что эта фантасмагория происходит в действительности.
Фото: скриншот https://t.me/vityzeva
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