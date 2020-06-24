Архангел Михаил "применяет удушающий приём в отношении дьявола": BLM обвинили в расизме даже святого

Архангел Михаил для верующих является олицетворением борьбы с силами зла. Именно он противостоит Сатане и защищает нас от козней нечистого. Христиане во всём мире обращаются к святому архангелу Михаилу, когда нуждаются в помощи и защите от дьявола.

Святого Михаила традиционно изображают как воина, попирающего лежащего на земле Сатану. Именно такое его изображение украшает одну из самых почётных государственных наград Великобритании - рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Он был учреждён в 1818 году Георгом, принцем Уэльским (позднее Георг IV). Награда вручается лично монархом.

Теперь же канонический дизайн старинного ордена неожиданно вызвал возмущения среди защитников чернокожих: по их мнению, святой унижает достоинство чёрного населения, поступая с Сатаной так же, как полицейские поступили с Джорджем Флойдом. Активисты BLM даже направили петицию с требованием изменить дизайн ордена.

Это могло бы показаться шуткой, но публикация в The Guardian, ссылку на которую привела российская журналистка Юлия Витязева, доказывает, что эта фантасмагория происходит в действительности.