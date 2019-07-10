«Архаика — это путь в никуда»

К реализации стартующих в России масштабных научно-технологических программ планируется привлекать как компании с госучастием, так и частный бизнес. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге. По мнению российского лидера, чтобы обеспечить качество жизни для миллиардов людей на планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства — менее ресурсозатратные, но более экологичные по сравнению с существующими.

Надежды на то, что технологии сами по себе спасут планету от возрастающей антропогенной нагрузки, оказались иллюзией, отметил Владимир Путин. Деградация природы и климата всё острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами, пояснил президент. И если ничего не предпринимать, бурное технологическое развитие только обострит весь комплекс современных экологических вызовов.

Наиболее остро изменение климата чувствуется в России, где температура растет в 2,5 раза быстрее, чем на планете, сообщил глава государства. Он привел в пример Иркутскую область, которая в 2019 году столкнулась с масштабными пожарами и наводнениями.

— Так, по прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация — четкого, реального ответа на этот вопрос пока нет, — резюмировал глава государства.

Эти вопросы, отметил он, требуют глубокой, содержательной дискуссии, однако вместо разговора по существу часто наблюдается «откровенный популизм, спекуляции, а порой и мракобесие». Мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создав локальное благополучие для избранных. Одновременно сотни миллионов людей должны будут смириться с тем, что не имеют доступа к чистой воде, продовольствию и образованию, заявил Владимир Путин.

— Такая архаика, конечно, это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам, — отметил он. — Производная от подобного подхода, во всяком случае, одна из производных — это миграционный кризис в Европе, да и в Штатах то же самое.

Изменить ситуацию может только широкое международное сотрудничество, уверен российский лидер. Миру нужно предложить новые технологии — менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. И Россия готова предоставить свою научную инфраструктуру для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий, заявил Владимир Путин. В том числе речь идет об уникальных установках класса мегасайенс. С их помощью ученые смогут увидеть, как природа создает свои объекты.

— Отмечу, что такая установка стала составной частью междисциплинарного центра природоподобных конвергентных технологий, который уже более 10 лет работает в одном из крупнейших наших научных центров России — в Курчатовском институте, — сообщил президент.

Он подчеркнул, что государство намерено привлечь потенциал ведущих российских компаний с госучастием и рассчитывает на активное партнерство с частным бизнесом. Правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере.

Госкорпорации и компании с госучастием в партнерстве с частным бизнесом способны не только сформировать научно-технологическую инфраструктуру, но и занять лидирующие позиции на новых глобальных рынках, полагает директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В России уже применяется комплексный подход — драйверами по тем или иным направлениям фактически выступают отраслевые лидеры, отметил член Общественной палаты Илья Семин. И речь не всегда идет о государственных компаниях.

— Их преобладание отчасти объяснимо тем, что им можно поставить задачи и спросить за их выполнение, — отметил эксперт. — Тем не менее нужно создавать комфортную среду, чтобы по каждому приоритетному научно-технологическому направлению в России формировался пул частных компаний. Лидеров, которые в некотором смысле выступали «подушкой безопасности».

Однако это вовсе не исключает участия государственных компаний, полагает эксперт. Во многих странах именно они выступают драйверами научно-технологического развития.