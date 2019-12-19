Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"

Публицист Армен Гаспарян опубликовал на личной странице в Twitter короткое сообщение журналиста Аркадия Бабченко. Напомним, после побега с Украины (кстати, ещё раньше он оставил Россию) Бабченко попытался устроиться в Израиле. Но... не вышло.

В ноябре своё желание уехать в Израиль Бабченко объяснял желанием "постоять за заборчиком". А накануне он сообщил, что разрешение на работу в стране ему не дали. И принялся клянчить деньги у своих подписчиков.

"Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл", - написал Бабченко, добавив, что ему, мол "официально приказано лежать... и ни черта не делать". Только есть одна проблема - лежать бесплатно не хочется, потому нужна "премия по итогам года". Скинуться на премию должны были поклонники журналиста, читающие его посты в Facebook.

Наконец, теперь Бабченко пишет:

"Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля".

Фото: twitter.com/A_Gasparyan.

Авторы блога "Зрада чи Перемога" предположили, что Аркадий Бабченко, говоря о депортации из Израиля, "изволят иронизировать". Есть мнение, что Бабченко недоволен "трансформацией заголовков в СМИ", которые "в итоге виртуально его депортировали".

"Пока виртуально", - добавляют авторы сообщения.

Из текста сообщения Бабченко трудно понять, иронизирует он или же говорит о реальной депортации из-за публикаций СМИ.

Фото: t.me/zradaperemoga.