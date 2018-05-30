Аркадий Бабченко оказался жив

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", - сказал Грицак. По его словам, покушение "заказали российские спецслужбы".

"Заказчики обещали исполнителю - гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тысяч, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тысяч", - рассказал глава спецслужбы. Он также сообщил, что три часа назад организатор убийства был задержан в Киеве.

Сам Аркадий Бабченко начал с того, что извинился перед женой "за весь тот ад, который ей пришлось пережить".

По его словам, "операция готовилась два месяца". "Меня посвятили месяц назад, - отметил он.- По результатам операции, человек взят, он находится под стражей".

Во вторник вечером, полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.