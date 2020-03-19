Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
Главная / Политика

Аристократы тоже болеют: Князь Монако Альбер II пополнил список заражённых

19 марта 2020, 23:35  •  61 • Политика
Князь Монако заразился коронавирусом. Наличие болезни подтвердили результаты тестов. "Анализ положительный, но состояние его здоровья не вызывает беспокойства", - говорится в коммюнике.
Князь Монако Альбер II болен коронавирусной инфекцией. Его анализы на наличие вируса дали положительный результат. Об этом говорится в коммюнике, распространённом в Монако.
Сообщается, что несмотря на наличие болезни, состояние здоровья титулованной особы не вызывает беспокойства. При каких обстоятельствах произошло заражение вирусом, не уточняется.
Следует отметить, что Альберу II 62 года. Это означает, что он входит в группу особого риска. Как известно, коронавирус представляет особую опасность для пожилых людей старше 60 лет.
В этой связи Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для пожилых людей, как свести к минимуму риск заражения. Ведомство советует свести все контакты к минимуму, часто мыть руки, не трогать ими лицо, а также отказаться от поездок в общественном транспорте и визитов в общественные места.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В Польше болезнь диагностировали у командующего вооружёнными силами страны, вернувшегося с военного совета в Германии. А в Иране от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
19 марта 2020, 01:35
"Как-то стыдно": Легендарный диктор Кириллов о беде ток-шоу Первого канала
19 марта 2020, 14:35
"7 месяцев - и 8 миллионов мертвы": Убийственный марш коронавируса по планете предсказали в 2010 году
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
17 марта 2020, 07:35
Гаага обломала «крымские мечты» Украины
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
19 марта 2020, 01:00
В Киеве коллапс и страх. Но хоть денежные переводы из России выросли
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.