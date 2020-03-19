Аристократы тоже болеют: Князь Монако Альбер II пополнил список заражённых

Князь Монако Альбер II болен коронавирусной инфекцией. Его анализы на наличие вируса дали положительный результат. Об этом говорится в коммюнике, распространённом в Монако.

Сообщается, что несмотря на наличие болезни, состояние здоровья титулованной особы не вызывает беспокойства. При каких обстоятельствах произошло заражение вирусом, не уточняется.

Следует отметить, что Альберу II 62 года. Это означает, что он входит в группу особого риска. Как известно, коронавирус представляет особую опасность для пожилых людей старше 60 лет.

В этой связи Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для пожилых людей, как свести к минимуму риск заражения. Ведомство советует свести все контакты к минимуму, часто мыть руки, не трогать ими лицо, а также отказаться от поездок в общественном транспорте и визитов в общественные места.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В Польше болезнь диагностировали у командующего вооружёнными силами страны, вернувшегося с военного совета в Германии. А в Иране от коронавирусной инфекции скончался генерал Корпуса стражей исламской революции Насер Шаабани.