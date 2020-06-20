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Аргументы Лондона не убеждают: Главный разведчик России высказался о Солсбери

20 июня 2020, 18:00  •  44 • Политика
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин высказался о Солсбери. Он заявил, что аргументы Лондона не убеждают, когда речь идёт об инциденте с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.
По словам Нарышкина, речь идёт о заявлениях, что за отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия. Именно такой версии придерживается Великобритания.
"У нас нет доверия к словам официального Лондона о событиях в Солсбери. Когда мы слышим заявления о том, что за произошедшим, весьма вероятно, стоят русские, они нас не убеждают", - сообщил он журналисту "Би-би-си".
Интервью проходило в штаб-квартире Службы внешней разведки России. Иностранных журналистов туда пустили первый раз в истории.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осуждён в России за шпионаж. Секретные сведения он передавал Великобритании. Лондон утверждает, что 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Позднее были озвучены результаты расследования: ручку двери обработали ядом "Новичок", который якобы создали в России. Это дало Лондону повод обвинить в случившемся Москву.
Россия на протяжении двух с лишним лет категорически отвергает все обвинения. В начале июня стало известно, что Сергей и Юлия Скрипаль получили новые документы. Теперь они под другими именами живут в Новой Зеландии. Официального подтверждения этой информации нет.

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