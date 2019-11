Аргументы из сейфа: адвокат Трампа рассказал о компромате на Байденов и свидетелях их преступлений • 39 • Украина Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что держит в сейфе компромат на Джо Байдена и его сына Хантера, который будет обнародован, если юрист вдруг «пропадёт». Кроме того, накануне адвокат обнародовал своё письмо на имя сенатора Линдси Грэма. В документе говорится о свидетелях, которые могли бы дать показания против Байденов на слушаниях в США, но посольство Соединённых Штатов на Украине, по словам Джулиани, не выдаёт им американскую визу. Политологи не исключают, что адвокат действительно может располагать материалами, которые способны нанести ущерб имиджу Байдена в преддверии выборов. По мнению экспертов, заявления соратника Трампа направлены на углубление раскола в Демократической партии. © Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images Адвокат главы Белого дома, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани сообщил, что располагает компроматом на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом юрист написал в своём Twitter. «Семейство Байдена на протяжении четырёх десятилетий наживалось за счёт его должности», — написал юрист, отметив, что соответствующие документы хранятся в его сейфе и будут обнародованы, если он «пропадёт». TRUTH ALERT:



Do you honestly think I’m intimidated? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019 По мнению экспертов, заявления Джулиани о некой страховке на случай его «исчезновения» вполне могут иметь под собой все основания. «Известно, что в адрес лиц, которые уже давали показания в конгрессе против Трампа, стали поступать угрозы физической расправы. По всей видимости, аналогичная атмосфера ненависти складывается и в отношении сторонников Трампа, включая Джулиани. Сейчас в США партии идут друг на друга, образно говоря, стенка на стенку. Рудольф Джулиани оказался в эпицентре этого скандала, стал одной из ключевых фигур в истории вокруг импичмента», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Постановочное разбирательство» Стоит отметить, что адвокат Дональда Трампа также опубликовал в Twitter своё письмо на имя председателя сенатского комитета по судебной системе, республиканца Линдси Грэма, датированное 22 ноября. В этом документе Джулиани сообщил, что трое свидетелей, которые способны дать показания против Байденов, не могут вылететь из Киева, поскольку посольство США на Украине в Киеве отказывается дать этим людям визы. Джо Байден и его сын Хантер

© Jonathan Ernst/Reuters В документе говорится о том, что «постановочное разбирательство» демократов, основанное на «недопустимых доказательствах», продолжается, в то время как есть реальные преступления, по которым следует начать расследование, но которые остаются без внимания и замалчиваются. «Есть как минимум три свидетеля, у которых имеются прямые (не производные) доказательства преступного сговора, заключённого между демократами и украинцами с целью не дать Дональду Трампу занять пост президента или же добиться его отстранения от должности на основании сфабрикованных обвинений», — говорится в письме Джулиани. По его словам, у этих свидетелей есть доказательства причастности семейства Байдена к взяткам, отмыванию денег и вымогательству.



По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, ни Майкл Помпео, ни Дональд Трамп не пользуются популярностью среди дипломатического корпуса. «Выдача виз — это закрытый процесс, к которому нет публичного доступа, поэтому отказать во въезде предполагаемым свидетелям, о которых пишет Джулиани, могли под любым предлогом», — пояснил эксперт в комментарии RT. С его точки зрения, упрёк, прозвучавший со стороны Джулиани в адрес «вашингтонской прессы», вполне оправдан. «Любые сведения о коррупции, получении преференций и т.п. обычно широко тиражируются американскими СМИ, многие сенаторы и конгрессмены ранее оказывались в центре внимания журналистов из-за обвинений в использовании служебных полномочий не по назначению. А Байдена медиа обошли таким вниманием, поскольку пресса была расположена к администрации Барака Обамы», — подчеркнул эксперт. Украинский след Напомним, в середине ноября в СМИ появилась информация о том, что Федеральная прокуратура США начала расследование против Джулиани. Об этом сообщили со ссылкой на источники Bloomberg и The Wall Sreet Journal (WSJ). По сведениям СМИ, расследование касается возможного извлечения адвокатом личной выгоды от реализации газовых проектов на Украине, которые якобы лоббировали предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман. В октябре они были арестованы властями США в связи с подозрением в сговоре для организации иностранного финансирования агитационного комитета Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на анонимных сотрудников правоохранительных органов сообщил телеканал NBC. Политолог оценил слова Савченко о возможности исчезновения Украины По версии СМИ, прокуратура подозревает Джулиани в том, что аффилированные с ним бизнесмены уже в 2019 году пытались продвинуть во время переговоров с киевскими чиновниками проект по прокладке трубопровода из Польши на Украину, по которому будет поставляться регазифицированный американский СПГ. По утверждению СМИ, в рамках этой дискуссии бизнесмены также пытались подтолкнуть украинских чиновников к тому, чтобы начать расследование в отношении Байденов. Напомним, Джо Байден — один из ключевых претендентов на роль кандидата от Демократической партии на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Однако обвинения в коррупции могут омрачить политические перспективы Байдена — весной издание The Hill сообщало, что Хантер Байден мог незаконно получать крупные суммы от работавшей на Украине компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой он был в 2014—2019 годах. По версии издания, описываемые события происходили в то время, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Предполагается, что именно он надавил на украинскую прокуратуру и добился увольнения главы ведомства Виктора Шокина, чтобы свернуть расследование в отношении сына. Эта история заинтересовала Дональда Трампа, который публично обвиняет потенциального соперника в коррупции. Однако демократы постарались обернуть эту ситуацию против самого Трампа, заявив, что глава Белого дома давит на Киев с тем, чтобы власти Украины начали расследование против Байденов. Осенью американские СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского инициировать расследование против семьи Байденов во время их телефонного разговора. Кроме того, сообщалось о попытках Белого дома при участии Рудольфа Джулиани шантажировать Киев блокированием финансовой и военной помощи. На фоне этих обвинений спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о старте процедуры импичмента Дональду Трампу. В середине ноября в конгрессе США начались открытые слушания. Демократы, которые располагают большинством мест в нижней палате, обвинили главу государства в использовании служебных полномочий в личных целях. «Усилия не имеют смысла» Как отметил Юрий Рогулёв, хотя в ходе слушаний в адрес Трампа прозвучало немало обвинений, никаких доказательств его вины пока так и не было представлено. «Сегодня республиканцы готовят ответ на шаги демократов, они добиваются, чтобы дело об импичменте было передано в сенат, где у Республиканской партии большинство. Тогда они будут вызывать нужных им свидетелей, включая лиц, о которых Джулиани написал сенатору Грэму», — отметил эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев. По его мнению,заявление Джулиани о наличии компромата на Байдена может быть «частью политической игры», цель которой — углубление кризиса в Демократической партии. «Изначально вся история с импичментом была инициирована демократами для спасения репутации Байдена, поскольку ему сейчас нет альтернативы. Своим заявлением Джулиани даёт понять политическим оппонентам, что их дальнейшие усилия не имеют смысла, и историю с импичментом нужно сворачивать», — считает эксперт. По мнению Владимира Васильева, в США мало кто сомневается в том, что Байден-младший вошёл в совет директоров на коррупционных основаниях. Но Белый дом хочет получить от Киева подтверждающую это документацию с тем, чтобы либо начать официальное расследование, либо просто обнародовать её. Это бы стоило Байдену выдвижения на пост кандидата от Демократической партии, полагает эксперт. «Не исключено, что Джулиани действительно получил уже все документы, вопрос стоит о том, когда их использовать, чтобы это точно сработало», — подытожил Васильев. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





