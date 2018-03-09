"Аргументы" без фактов • 218 • Аналитика Откровенно беспомощная «критика» военного раздела Послания Президента РФ со стороны местных «разоблачителей» Путина резко контрастирует с предельно серьезной оценкой этого документа американским Пентагоном









Реакция так называемых «либеральных» СМИ, являющихся, по правде говоря, банальной пиар-обслугой Вашингтона, на презентацию Президентом РФ новейших систем вооружений, оказалось уныло предсказуемой. Что, кстати, не может не радовать, поскольку свидетельствует о том, что они зря жуют свой хлеб с маслом и давно вышли в тираж как сколько-нибудь эффективные органы «партнерской» спецпропаганды.





После первоначального замешательства в стиле «Пришла беда, откуда не ждали!», началась паническая отработка темы «Путин опять все наврал!».



В том, что она именно паническая, убеждает та степень примитивизма и откровенной халтурности, с которыми эта заказная пресса бросилась искать и находить «неопровержимые аргументы» на этот счет.



Поисковик ГУГЛа по данной теме моментально превратился в почти полный список изданий, подвизающихся на «разоблачении происков Кремля». Все «королевская рать» моментально перепечатала один и тот же текст, состоящий практически из одних пустопорожних фраз, типа «Не может быть, потому что не может быть никогда!» в исполнении неких доселе никому неизвестных «экспертов», почему то из области … космонавтики.



Не хочу брать грех на душу и быть обвиненным в предвзятости. Потому процитирую этот разошедшийся по всем антикремлевским изданиям «циркуляр» почти дословно:



«Путинскому хвастовству не поверили даже собственные ученые.

02.03.2018

Крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками, которыми хвастался президент Российской Федерации Владимир Путин, не могут существовать в природе. Об этом заявил руководитель института космической политики Иван Моисеев. 01.03.2018: «Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей», — заявил ученый. По словам Моисеева, подобный двигатель существует в разработке, но он космический. Ученый также добавил, что никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться. «Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки», — подчеркнул он. И немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер назвал заявление Путина неправдоподобным. «Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — сказал он. По словам эксперта, в ближайшем будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету.»

https://inosmi.ru/military/20180302/241612397.html



Скажите на милость - вы увидели в этом «опровержении» Путина хоть один фактический контраргумент, который можно, так сказать, потрогать руками? Ровно ничего, кроме вполне инфантильного «Не могу себе представить!», там очевидно нет.



Что же касается, «авторитетного эксперта» из «института космической политики», на которого все ссылаются и который запросто «вывел на чистую воду» Президента России, то я не поленился поинтересоваться «кто есть ху». И с некоторым недоумением обнаружил, что оный «институт» является довольно странной «группой товарищей», на сайте которого самые «свежие» космические новости заканчиваются сентябрем прошлого года, а доступные по первому «клику» статьи научных сотрудников датируются и вовсе 2013 годом.



Но, мало того! Как следует из справки опубликованной «Газетой.ру», указанный глава «института космической политики» ни к космосу, ни, тем более, к делам сугубо военным, по своей трудовой биографии ни малейшего касательства не имел. Судите сами:





«ИВАН МОИСЕЕВ

Руководитель института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба



Иван Михайлович Моисеев родился в 1953 году. В 1981 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. В 1981 – 1991 годах работал научным сотрудником ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения. В 1991-1992 годах – эксперт Рабочей группы при правительстве РФ. В 1992 – 1993 годах – инженер в фирме «Оникс». В 1994 году – специалист-эксперт Парламентского центра РФ. В 1995 – 1998 годах – инженер Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. С 1999 года - руководитель Института космической политики. Научный руководитель Московского космического клуба, эксперт Кластера «Космос» фонда «Сколково» https://www.gazeta.ru/science/lecturers/5252897.shtml Пусть платят! – Польша намерена «поставить на деньги» всех своих соседей



И вот такой ни к чему не причастный «орел» буквально нарасхват цитируется десятками СМИ строго определенной направленности, как едва ли не ключевой эксперт в области сверхзасекреченных военных разработок России, о которых до недавнего времени знал только узкий круг лиц с самыми строгими допусками!



Вы, вообще, можете представить себе - до какого пещерного уровня надо докатиться, чтобы использовать подобную подзаборную «аргументацию» даже не просто для рядовой пропаганды, но для «разоблачения» официального заявления первого лица государства?!! Утешает в этом случае только одно - до такого маразма докатились именно те, кто Россию ни в грош не ставит и кормится только за счет обливания её помоями.



При таком «качестве» этих помоев за умственное и моральное здоровье граждан России можно не опасаться. Эта «артель напрасный труд» для них совершенно безопасна. А может быть в чем-то даже полезна. Ибо ничто так не вдохновляет, как понимание полной дурости тех, кто вам противостоит.



Что же касается, отношения к путинской военной презентации со стороны серьезных людей на Западе, которым по должности положено использовать головной мозг по прямому назначению, то оно, как небо, от земли отличается от того бреда, который несут по этому поводу некоторые доморощенные «эксперты» космического масштаба.



Вот как отреагировало на это Послание такое предельно серьезное ведомство, как министерство обороны США: ВВС США среди звёзд



«Пентагон огорчили недавние заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружений. Это признал в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.



Заявления, сделанные президентом Путиным, не стали для нас неожиданностью. Тем не менее они нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой», — отметил он. «Ясно, что все эти разработки осуществлялись не в течение последних нескольких месяцев или последнего года», — добавил Руд.» https://news.mail.ru/politics/32781605/?frommail=1



Как вы думаете, стало бы министерство обороны США всерьез «огорчаться» и «следить с тревогой» за российскими военными разработками, если бы это был банальный пропагандистский фейк и предвыборная мистификация со стороны властей РФ? Более того, представитель Пентагона полностью признал, что все сказанное Путиным соответствует действительности, когда заявил, что в США «знали, что Россия развивает свои возможности».



Не знали об этом, похоже, только в пресловутом «институте космической политики», а также в том сонмище неровно дышащих к Путину и России СМИ, которые с усердием не по разуму, стали хвататься за любую, даже самую дрянную, возможность минимизировать эффект путинской речи. Которая прозвучала для них, как гром среди ясного неба. И вполне предсказуемо сели в лужу. Где им, собственно говоря, самое место. Реакция так называемых «либеральных» СМИ, являющихся, по правде говоря, банальной пиар-обслугой Вашингтона, на презентацию Президентом РФ новейших систем вооружений, оказалось уныло предсказуемой. Что, кстати, не может не радовать, поскольку свидетельствует о том, что они зря жуют свой хлеб с маслом и давно вышли в тираж как сколько-нибудь эффективные органы «партнерской» спецпропаганды.После первоначального замешательства в стиле «Пришла беда, откуда не ждали!», началась паническая отработка темы «Путин опять все наврал!».В том, что она именно паническая, убеждает та степень примитивизма и откровенной халтурности, с которыми эта заказная пресса бросилась искать и находить «неопровержимые аргументы» на этот счет.Поисковик ГУГЛа по данной теме моментально превратился в почти полный список изданий, подвизающихся на «разоблачении происков Кремля». Все «королевская рать» моментально перепечатала один и тот же текст, состоящий практически из одних пустопорожних фраз, типа «Не может быть, потому что не может быть никогда!» в исполнении неких доселе никому неизвестных «экспертов», почему то из области … космонавтики.Не хочу брать грех на душу и быть обвиненным в предвзятости. Потому процитирую этот разошедшийся по всем антикремлевским изданиям «циркуляр» почти дословно:https://inosmi.ru/military/20180302/241612397.htmlСкажите на милость - вы увидели в этом «опровержении» Путина хоть один фактический контраргумент, который можно, так сказать, потрогать руками? Ровно ничего, кроме вполне инфантильного «Не могу себе представить!», там очевидно нет.Что же касается, «авторитетного эксперта» из «института космической политики», на которого все ссылаются и который запросто «вывел на чистую воду» Президента России, то я не поленился поинтересоваться «кто есть ху». И с некоторым недоумением обнаружил, что оный «институт» является довольно странной «группой товарищей», на сайте которого самые «свежие» космические новости заканчиваются сентябрем прошлого года, а доступные по первому «клику» статьи научных сотрудников датируются и вовсе 2013 годом.Но, мало того! Как следует из справки опубликованной «Газетой.ру», указанный глава «института космической политики» ни к космосу, ни, тем более, к делам сугубо военным, по своей трудовой биографии ни малейшего касательства не имел. Судите сами:https://www.gazeta.ru/science/lecturers/5252897.shtmlИ вот такой ни к чему не причастный «орел» буквально нарасхват цитируется десятками СМИ строго определенной направленности, как едва ли не ключевой эксперт в области сверхзасекреченных военных разработок России, о которых до недавнего времени знал только узкий круг лиц с самыми строгими допусками!Вы, вообще, можете представить себе - до какого пещерного уровня надо докатиться, чтобы использовать подобную подзаборную «аргументацию» даже не просто для рядовой пропаганды, но для «разоблачения» официального заявления первого лица государства?!! Утешает в этом случае только одно - до такого маразма докатились именно те, кто Россию ни в грош не ставит и кормится только за счет обливания её помоями.При таком «качестве» этих помоев за умственное и моральное здоровье граждан России можно не опасаться. Эта «артель напрасный труд» для них совершенно безопасна. А может быть в чем-то даже полезна. Ибо ничто так не вдохновляет, как понимание полной дурости тех, кто вам противостоит.Что же касается, отношения к путинской военной презентации со стороны серьезных людей на Западе, которым по должности положено использовать головной мозг по прямому назначению, то оно, как небо, от земли отличается от того бреда, который несут по этому поводу некоторые доморощенные «эксперты» космического масштаба.Вот как отреагировало на это Послание такое предельно серьезное ведомство, как министерство обороны США:https://news.mail.ru/politics/32781605/?frommail=1Как вы думаете, стало бы министерство обороны США всерьез «огорчаться» и «следить с тревогой» за российскими военными разработками, если бы это был банальный пропагандистский фейк и предвыборная мистификация со стороны властей РФ? Более того, представитель Пентагона полностью признал, что все сказанное Путиным соответствует действительности, когда заявил, что в США «знали, что Россия развивает свои возможности».Не знали об этом, похоже, только в пресловутом «институте космической политики», а также в том сонмище неровно дышащих к Путину и России СМИ, которые с усердием не по разуму, стали хвататься за любую, даже самую дрянную, возможность минимизировать эффект путинской речи. Которая прозвучала для них, как гром среди ясного неба. И вполне предсказуемо сели в лужу. Где им, собственно говоря, самое место. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 218 Источник Похожие новости Тихие американцы на Украине Операция "Жвачка для Кима" Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии

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