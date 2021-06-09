Аргументов нет: Бородай отметил бессилие Америки перед Россией

Политолог, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай отметил бессилие Соединённых Штатов Америки перед Россией. Он считает, что у США просто нет аргументов, чтобы что-то противопоставить позиции Владимира Путина.

В эфире программы "Время покажет" Бородай предположил, что американцы сомневаются в интеллектуальных способностях собственного лидера, волнуются, справится ли Байден в разговоре с Путиным. На такие мысли политолога натолкнули заголовки американских газет и публикации в них, посвящённые предстоящему саммиту президентов.

По мнению Бородая, изначально США ставят неверно вопрос. Дело вовсе не в том, справится ли Америка с Россией или Россия с Америкой. Просто существуют две принципиально разные позиции по поводу мирового устройства. Россия свою линию выстроила и чётко озвучивала годами, а США с ней категорически не согласны. Причём эта позиция многим американцам нравится, ведь Владимир Путин является достаточно популярным политиком в Штатах. Именно поэтому его пытаются всячески наделить чертами "монстра".

"Проблема в том, что у Америки нет политических, юридических и иных аргументов противостоять позиции России. Америка пытается нас демонизировать, потому что она в принципе не согласна с тем, что Россия обрела чуть было не утраченный в 90-х суверенитет", - произнёс Александр Бородай.

Он добавил, что с позицией России не согласен весь западный мир, где США являются хедлайнером, доминирующим государством.