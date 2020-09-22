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Аргументация хромает: идею США собрать коалицию против "Северного потока-2" раскритиковали

22 сентября 2020, 13:00  •  32 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Европа не разделяет опасений американцев
США могут собрать антироссийскую коалицию, но не против газопровода "Северный поток-2". Так оценил выдвинутую Белым домом идею политолог Леонид Крутаков.
Он напомнил, что в последние десятилетия западные страны не раз объединялись в альянсы и принимали решения в обход Совета Безопасности ООН. Так было, например, с Ираком, Югославией, Сирией.
"Если с помощью коалиции можно уничтожать страны, то почему нельзя создавать экономические коалиции?"
– рассуждает Крутаков. По его мнению, в мире сейчас нет уважения к суверенитету других стран – его могут попрать по желанию более сильных государств. Поэтому Вашингтон вполне может попытаться объединить вокруг себя сторонников антироссийских санкций. Однако он совершит ошибку, если решит таким образом помешать строительству "Северного потока-2".
"С аргументацией у США огромные проблемы, – приводит слова политолога РИА ФАН. – Каким образом труба может сделать зависимой Европу? Не захочет Европа покупать по трубе газ – не будет покупать, да и все".
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен защитить Европу, которая впадает в зависимость от российского газа. Для этого американцы планируют собрать международную коалицию против реализации проекта "Северный поток-2".
Одним из участников этой коалиции вполне может стать Германия. На днях однопартиец канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц, которого считают наиболее вероятным новым руководителем немецкого правительства, призвал заморозить "Северный поток-2" года на два, пока не будет полностью расследовано дело Алексея Навального.

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