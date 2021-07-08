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Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"

08 июля 2021, 00:00  •  190 • В мире
Минздрав Аргентины опубликовал на своём сайте промежуточный отчёт о кампании по вакцинации от COVID-19. В нём содержатся данные о числе побочных эффектов после "Спутника V", которым привиты уже почти семь миллионов человек.
"Спутник V" в Аргентине является самым популярным препаратом для вакцинации. Также используется вакцина Covishield, которую разработала англо-шведская компания AstraZeneca, и китайская вакцина Sinopharm.
Всего в Аргентине проживает примерно 45 миллионов человек. Оба компонента вакцины получили 10% из них. В документе указаны случаи ESAVI. Эта аббревиатура расшифровывается как Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization и обозначает побочные эффекты, возникшие после введения препарата. Отмечается, что ESAVI не всегда напрямую зависят от вакцины.
Из 12,8 миллиона доз "Спутника V" побочные эффекты были зарегистрированы у 40,4 тысячи человек. В расчёте на 100 тысяч вакцинированных ESAVI отмечены в 0,55% случаев. Госпитализация после введения препарата потребовалась лишь в 0,0027% случаев. Для сравнения: последний показатель для Covishield составляет 0,003%.
В 97% случаев всех побочных эффектов речь шла о незначительной боли в месте введения вакцины, повышении температуры, слабости, головной боли. Организм девяти аргентинцев отреагировал на "Спутник V" аллергической реакцией. Столько же человек отмечали металлический привкус во рту. 678 человек пожаловались на расстройство желудочно-кишечного тракта.
В пяти случаях связь побочных эффектов с русской вакциной не установлена. В этом списке два эпизода аутоиммунной реакции, когда иммунитет человека атакует периферическую нервную систему. Это называется синдромом Гийена-Барре. Имеется два случая снижения уровня тромбоцитов в крови, а также один случай проблем с сердцем.

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