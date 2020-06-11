Аресты и обыски: в Минске избавляются от претендентов на пост президента

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Спецслужбы копают под главного соперника Лукашенко

В Белоруссии разгорается предвыборная война. О своем желании возглавить Республику заявили 14 кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Но дойти до первого тура сможет не каждый. Даже у главного соперника Батьки – бизнесмена Виктора Бабарико – возникли проблемы.

В четверг, 11 июня, в "Белгазпромбанке" и компании "ПриватЛизинг" прошли обыски. По официальной версии, их подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Но банкир Виктор Бабарико, до недавнего времени тесно связанный с этими структурами, уверен, что таким образом его пытаются вытеснить из президентской гонки.

"Идет давление на меня: формирование комплекса вины за людей, которые мне поверили и за мной пошли", – заявил бизнесмен. В обращении, выложенном в "Ютуб", он подчеркнул, что действующая власть использует все средства, чтобы не позволить провести в Белоруссии честные выборы.

Виктор Бабарико – один из немногих кандидатов, кто уже собрал необходимое число подписей для регистрации в ЦИК. По неофициальным данным – официальные Минск не публикует, – у Бабарико около 50 – 60% поддержки населения, передает "Взгляд". Это явная победа, если не за пост президента, так точно над Лукашенко, рейтинги которого составляют от 2% до 15%. Попытка обвинить бывший банк Бабарико в финансовых преступлениях может оказаться способом власти устранить конкурента.

Еще один популярный кандидат – Светлана Тихановская – также опасается провокаций в свой адрес. Ее мужа Сергея Тихановского, который, собственно, и собирался идти в президенты, уже арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка. Светлана заняла его место и имеет неплохие шансы на успех. Но в ближайшие дни подписи в ее поддержку собираться не будут.

"Светлана приняла решение снять пикеты на 12 – 14 июня в Минске и областных городах – там, где массовое скопление людей. Это связано с тем, что она опасается провокаций в отношении членов своей инициативной группы", – приводит РИА "Новости" сообщение штаба Тихановской.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 г., напоминает НСН. Ранее эксперты уже предупредили, что Лукашенко перешел к силовому сценарию борьбы с конкурентами. Сам же действующий глава республики уверен, что обстановку пытаются раскачать боевики, купленные зарубежными олигархами, и обещает не дать им провернуть "майдан".