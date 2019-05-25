Аресты, бесплодные переговоры и "плоский" налог: Подведены итоги правления "бархатного революционера" Пашиняна

Напомним, что около года назад экс-премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку на фоне протестов. Его место и занял Пашинян, одержавший победу в досрочных парламентских выборах в декабре прошлого года.

Как напоминает издание Nation News, правление нового лидера началось с ареста бывшего президента Роберта Кочаряна. Его обвинили в разгоне мартовских митингов 2008 года. Позже Кочаряна обвинили также в получении крупной взятки.

Новые власти также не смогли продвинуться в разрешении территориального конфликта с Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. Пашинян несколько раз встречался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. И хотя было заявлено – мол, переговоры дали свои плоды и заключено соглашение, однако дело и поныне не сдвинулось с мертвой точки.

Также Пашинян отметился на ниве "инновационной" экономической программы рассчитанной на пять лет. К примеру, одной из реформ оказалось введение "плоской шкалы налогообложения" — бедных и богатых граждан Армении уравняли в налоговых обязательствах, передает IAC.