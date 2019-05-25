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Аресты, бесплодные переговоры и "плоский" налог: Подведены итоги правления "бархатного революционера" Пашиняна
25 мая 2019, 07:54 • 110 • Политика
СМИ Армении подвели итоги правления в стране лидера так называемой "бархатной революции" Никола Пашиняна. Отмечая, что за год с момента прихода к власти он отметился арестами, бесплодными переговорами и "плоской шкалой" налогов, пресса осторожно отмечает, что нужно, дескать, посмотреть на дальнейшее развитие событий.
Напомним, что около года назад экс-премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку на фоне протестов. Его место и занял Пашинян, одержавший победу в досрочных парламентских выборах в декабре прошлого года.
Как напоминает издание Nation News, правление нового лидера началось с ареста бывшего президента Роберта Кочаряна. Его обвинили в разгоне мартовских митингов 2008 года. Позже Кочаряна обвинили также в получении крупной взятки.
Новые власти также не смогли продвинуться в разрешении территориального конфликта с Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. Пашинян несколько раз встречался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. И хотя было заявлено – мол, переговоры дали свои плоды и заключено соглашение, однако дело и поныне не сдвинулось с мертвой точки.
Также Пашинян отметился на ниве "инновационной" экономической программы рассчитанной на пять лет. К примеру, одной из реформ оказалось введение "плоской шкалы налогообложения" — бедных и богатых граждан Армении уравняли в налоговых обязательствах, передает IAC.
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