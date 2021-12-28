Арестович: «вторгайтесь — утопим вас в крови»

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович выразил уверенность, что в случае вторжения на Украину, Киеву помогут западные союзники с их «военно-технической помощью», а Россия потеряет десятки тысяч человек и потерпит громкое поражение.От этом Арестович рассуждал в эфире канала «Дом».По его словам, группировки российских войск, якобы сосредоточенной вблизи границы, недостаточно для того, чтобы нанести Украине военное поражение.«Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они просто не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, потому что она ограниченно боеспособна из-за мифа о непобедимости российской армии», — считает Арестович.Причём он полагает, что российские генералы отлично понимают опасность вторжения и не в восторге от «агрессивных» планов президента Владимира Путина.«Ну, стрельнут они 30 ракетами: 15 из них — не долетят, ещё пять — промахнутся. Это всё несерьёзно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь — утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Надеюсь, они смогут объяснить Путину, что это абсолютно бессмысленная затея. Я желаю им одуматься и пожалеть те 40—60 тысяч убитых российских солдат, которых, как я понимаю, они уже запланировали», — хорохорится Арестович.Напомним, генсек НАТО Столтенбер откровенно предупредил Киев, что ни одна из стран альянса не будет воевать за Украину, так как на неё не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.