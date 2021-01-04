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Арестович угрожает русским: «Отлупим и перейдем в наступление»

04 января 2021, 20:40  •  191 • Украина


Если Россия вдруг нападет на Украину, то Украина не просто даст отпор, но и перейдет в наступление.

Об этом в эфире канала Politeka заявил киевский блогер-пропагандист Алексей Арестович, с октября прошлого года являющийся спикером украинской делегации в Минской ТКГ.

«Да мы бы их отлупили и потом еще пошли в наступление. Они могут собрать группировку от 90 до 120 тысяч – Россия очень большая страна, им надо и Калининград защищать и Владивосток. У них все сухопутные войска – 120 тыс человек. Для них мы стали бы Афганистаном. Но только покруче, потому что Афганистан – это партизаны, а у нас полный комплекс вооружений.

Мы – вообще единственная страна в мире которая применяла и применяет весь комплекс вооружения по Российской Федерации. Седьмой год. Ничего страшного не произошло. Оперативно-тактические ракеты – это самое крутое оружие, которое есть. Следующее – только ядерное. Мы по ним отстреляли больше ста таких ракет. И многие из них попали в цель. Поэтому – с тяжелейшими последствиями для них», – сказал Арестович.

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