|
Арестович угрожает русским: «Отлупим и перейдем в наступление»
04 января 2021, 20:40 • 191 • Украина
Если Россия вдруг нападет на Украину, то Украина не просто даст отпор, но и перейдет в наступление.
Об этом в эфире канала Politeka заявил киевский блогер-пропагандист Алексей Арестович, с октября прошлого года являющийся спикером украинской делегации в Минской ТКГ.
«Да мы бы их отлупили и потом еще пошли в наступление. Они могут собрать группировку от 90 до 120 тысяч – Россия очень большая страна, им надо и Калининград защищать и Владивосток. У них все сухопутные войска – 120 тыс человек. Для них мы стали бы Афганистаном. Но только покруче, потому что Афганистан – это партизаны, а у нас полный комплекс вооружений.
Мы – вообще единственная страна в мире которая применяла и применяет весь комплекс вооружения по Российской Федерации. Седьмой год. Ничего страшного не произошло. Оперативно-тактические ракеты – это самое крутое оружие, которое есть. Следующее – только ядерное. Мы по ним отстреляли больше ста таких ракет. И многие из них попали в цель. Поэтому – с тяжелейшими последствиями для них», – сказал Арестович.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
191
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 января 2021, 17:20
|
29 декабря 2020, 05:10
|
31 декабря 2020, 21:20
|
02 января 2021, 20:05
|
02 января 2021, 19:10
|
31 декабря 2020, 09:25
|
04 января 2021, 08:45