Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сделал заявление, содержащее «страшную вещь»: Украине не следует разрывать торговые отношения с Россией и Белоруссией, и поставил под сомнение целесообразность таких действий.Об этом он заявил в эфире «Украина 24».Арестович назвал торговые отношения с РФ и РБ «несущей конструкцией» для Украины, которую глупо подрывать.В качества примера Арестович привел Литву.«Литва, которая является членом НАТО и ЕС, закупает в Беларуси 60% электроэнергии, в России – 40%. Это вообще на голову не надевается, Москва подло угрожает Литве и так далее. Но мир немного сложнее речей в студиях», — заявил спикер делегации Украины в ТКГ.«Товарооборот с Россией снижается ежегодно, торговые отношения невозможно разорвать за год. Сейчас скажу страшную вещь: а нужно ли их вообще разрывать?», - заявил Арестович.Он считает, что в случае резкого разрыва торговых отношений Украина, в частности, останется без топлива для армии.«Думаю, что государство, если оно заботится о своей экономике, народе, перспективах, должно провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы как несущая конструкция. Мы просто потеряем боеспособность, потому что у России и Беларуси мы закупаем 70% топлива, это же топливо и для Вооруженных сил Украины. То есть мы можем принципиально сказать "нет" и остаться на месяц-два без топлива для армии. А по поводу электроэнергии – на самом деле мы покупали дважды во время пиковых нагрузок зимой, меньше 1%», — сказал Арестович.Напомним, заявление Арестовича противоречит государственной концепции Украины на полный разрыв с Россией, Белоруссией и СНГ в пользу новых родственников из Европы и США. Украина на официальном уровне обзывает СНГ «клубом неудачников» и просит Запад признать ее частью западного мира, и клянется стать стражем восточного фланга НАТО по защите Альянса от России. Запад ласкает украинский загривок, но признавать Украину частью западного мира вообще не торопится. Впрочем, это и не требуется. Здесь первостепенно то, что обозначила о себе сама Украина. А вместе с этим первостепенно встречное желание России, Белоруссии и СНГ сохранять «несущую конструкцию» Украины, вспомогая и с топливом для ее армии. Судя по тому, что президент РФ Владимир Путин, объявляя о завершении строительства нити газопровода «Северный поток-2», усомнился, что Россия «обязана кормить украинскую армию», с сохранением «несущей конструкции» Украины могут быть проблемы.