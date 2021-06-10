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Арестович сказал «страшную вещь»: Украине не следует прекращать торговлю с Россией и Белоруссией

10 июня 2021, 18:20  •  185 • Украина

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сделал заявление, содержащее «страшную вещь»: Украине не следует разрывать торговые отношения с Россией и Белоруссией, и поставил под сомнение целесообразность таких действий.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

Арестович назвал торговые отношения с РФ и РБ «несущей конструкцией» для Украины, которую глупо подрывать.

В качества примера Арестович привел Литву.

«Литва, которая является членом НАТО и ЕС, закупает в Беларуси 60% электроэнергии, в России – 40%. Это вообще на голову не надевается, Москва подло угрожает Литве и так далее. Но мир немного сложнее речей в студиях», — заявил спикер делегации Украины в ТКГ.

«Товарооборот с Россией снижается ежегодно, торговые отношения невозможно разорвать за год. Сейчас скажу страшную вещь: а нужно ли их вообще разрывать?», - заявил Арестович.

Он считает, что в случае резкого разрыва торговых отношений Украина, в частности, останется без топлива для армии.

«Думаю, что государство, если оно заботится о своей экономике, народе, перспективах, должно провести ревизию всех отношений, которые существуют, оставить те, которые необходимы как несущая конструкция. Мы просто потеряем боеспособность, потому что у России и Беларуси мы закупаем 70% топлива, это же топливо и для Вооруженных сил Украины. То есть мы можем принципиально сказать "нет" и остаться на месяц-два без топлива для армии. А по поводу электроэнергии – на самом деле мы покупали дважды во время пиковых нагрузок зимой, меньше 1%», — сказал Арестович.

Напомним, заявление Арестовича противоречит государственной концепции Украины на полный разрыв с Россией, Белоруссией и СНГ в пользу новых родственников из Европы и США. Украина на официальном уровне обзывает СНГ «клубом неудачников» и просит Запад признать ее частью западного мира, и клянется стать стражем восточного фланга НАТО по защите Альянса от России. Запад ласкает украинский загривок, но признавать Украину частью западного мира вообще не торопится. Впрочем, это и не требуется. Здесь первостепенно то, что обозначила о себе сама Украина. А вместе с этим первостепенно встречное желание России, Белоруссии и СНГ сохранять «несущую конструкцию» Украины, вспомогая и с топливом для ее армии. Судя по тому, что президент РФ Владимир Путин, объявляя о завершении строительства нити газопровода «Северный поток-2», усомнился, что Россия «обязана кормить украинскую армию», с сохранением «несущей конструкции» Украины могут быть проблемы.

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