Блогер Алексей Арестович, являющийся внештатным советником главы Офиса президента Украины, заявил, что Владимир Путин может одним телефонным звонком вернуть Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе. Он добавил, что Киев дает России возможность «сохранить лицо».По словам Арестовича, именно российский лидер несет личную ответственность за войну на юго-востоке Украины:Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России для обсуждения «крымского вопроса». Дипломат утверждал, что в Киеве занимаются подготовкой встречи, в ходе которой Зеленский планирует выступить с позиции силы.Стоит отметить, что попытка Арестовича закончить гражданский конфликт в Донбассе путем переложения ответственности на российского лидера вызывает вопросы. Киев не желает встречаться с представителями ЛДНР, чтобы обсудить нынешнее положение дел на дипломатическом уровне.Из более ранних высказываний Арестовича наиболее интересны его заявления о том, что в стране совершенствуется оборонная сфера и принимаются решения, направленные на то, чтобы «держать РФ в тонусе». Возникает вопрос: Киев вообще заинтересован в мире? Не стоит упрощать ситуацию и все сводить к одному телефонному звонку.Бывший глава украинского МИД Павел Климкин уже заявил, что между нашими странами возможен только гибридный мир. Он призывает к сдерживанию России, причем совместно с западными партнерами. Климкин считает, что россиян можно победить, если использовать «силу и жестокость американцев». Мол, только Джо Байден способен надавить на Кремль, а вот на Германию, Францию и Еврокомиссию он просто махнул рукой.В России уже прокомментировали высказывание Арестовича. По словам сенатора Алексея Пушкова,Российский политик отметил, что блогер создает информационный шум и не более того. Пушков также напомнил, что в Кремле не будут обсуждать вопрос принадлежности Крыма. Этот вопрос давно решен. Говорить больше не о чем.