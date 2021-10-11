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Арестович рассказал про решение «крымского вопроса» и завершения войны в Донбассе

11 октября 2021, 14:45  •  35 • Украина

Блогер Алексей Арестович, являющийся внештатным советником главы Офиса президента Украины, заявил, что Владимир Путин может одним телефонным звонком вернуть Крым и остановить вооруженный конфликт в Донбассе. Он добавил, что Киев дает России возможность «сохранить лицо».

По словам Арестовича, именно российский лидер несет личную ответственность за войну на юго-востоке Украины:

«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации… И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем…».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России для обсуждения «крымского вопроса». Дипломат утверждал, что в Киеве занимаются подготовкой встречи, в ходе которой Зеленский планирует выступить с позиции силы.

Стоит отметить, что попытка Арестовича закончить гражданский конфликт в Донбассе путем переложения ответственности на российского лидера вызывает вопросы. Киев не желает встречаться с представителями ЛДНР, чтобы обсудить нынешнее положение дел на дипломатическом уровне.

Из более ранних высказываний Арестовича наиболее интересны его заявления о том, что в стране совершенствуется оборонная сфера и принимаются решения, направленные на то, чтобы «держать РФ в тонусе». Возникает вопрос: Киев вообще заинтересован в мире? Не стоит упрощать ситуацию и все сводить к одному телефонному звонку.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин уже заявил, что между нашими странами возможен только гибридный мир. Он призывает к сдерживанию России, причем совместно с западными партнерами. Климкин считает, что россиян можно победить, если использовать «силу и жестокость американцев». Мол, только Джо Байден способен надавить на Кремль, а вот на Германию, Францию и Еврокомиссию он просто махнул рукой.



В России уже прокомментировали высказывание Арестовича. По словам сенатора Алексея Пушкова, «сей советник - не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет».

Российский политик отметил, что блогер создает информационный шум и не более того. Пушков также напомнил, что в Кремле не будут обсуждать вопрос принадлежности Крыма. Этот вопрос давно решен. Говорить больше не о чем.

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