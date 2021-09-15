Арестович "ляпнул" про Донбасс, Аваков потребовал "послать подальше". А виноваты русские?

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Facebook попросил офис президента Зеленского "послать подальше" советника руководителя офиса Алексея Арестовича после высказывания о военной операции Киева в Донбассе как о "курорте для мальчиков". Арестович же предположил, что ситуацию с видео и его заявлением раскрутили… русские.

Видео четырёхлетней давности всплыло в соцсетях и наделало немало шума в истеблишменте Незалежной. На записи советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович рассуждает о военной операции Киева в Донбассе как о "курорте для мальчиков".

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Facebook назвал это видео "мерзостью" и попросил офис президента Владимира Зеленского "послать подальше" этого советника.

"Не подставляйте страну и президента! - призвал Аваков. - Фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы, - это же на вас, господа ложится!".

Сам Арестович объяснил у себя в аккаунте в Facebook появление этой записи, отметив, что это было интервью украинскому изданию "Апостроф" и было оно посвящено информационной войне против Незалежной.

"И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", - продолжил пояснение Арестович, отметив, что сам он на тот момент никаким официальным лицом не был, но в АТО проводил много времени. Вот и высказался эмоционально. - Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать".

Авакова за его предложение Арестович высмеял, заметив, что тот "начал политический сезон" и "судя по старту, начинается ему тяжело". Что касается запущенного в TikTok отрывка интервью четырёхлетней давности, то здесь советник заподозрил участие... граждан России.

"Автор этого действия в Тик-Токе, я думаю, кто-то из россиян, или из нашей оппозиции, - высказался Арестович. - Что сказать? Мне приятно такое внимание и россиян, и оппозиции".