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Арестович "ляпнул" про Донбасс, Аваков потребовал "послать подальше". А виноваты русские?

15 сентября 2021, 09:50  •  249 • Политика
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Facebook попросил офис президента Зеленского "послать подальше" советника руководителя офиса Алексея Арестовича после высказывания о военной операции Киева в Донбассе как о "курорте для мальчиков". Арестович же предположил, что ситуацию с видео и его заявлением раскрутили… русские.
Видео четырёхлетней давности всплыло в соцсетях и наделало немало шума в истеблишменте Незалежной. На записи советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович рассуждает о военной операции Киева в Донбассе как о "курорте для мальчиков".
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков в своём Facebook назвал это видео "мерзостью" и попросил офис президента Владимира Зеленского "послать подальше" этого советника.
"Не подставляйте страну и президента! - призвал Аваков. - Фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну, как и многие другие перлы, - это же на вас, господа ложится!".
Сам Арестович объяснил у себя в аккаунте в Facebook появление этой записи, отметив, что это было интервью украинскому изданию "Апостроф" и было оно посвящено информационной войне против Незалежной.
"И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", - продолжил пояснение Арестович, отметив, что сам он на тот момент никаким официальным лицом не был, но в АТО проводил много времени. Вот и высказался эмоционально. - Тогда же я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать".
Авакова за его предложение Арестович высмеял, заметив, что тот "начал политический сезон" и "судя по старту, начинается ему тяжело". Что касается запущенного в TikTok отрывка интервью четырёхлетней давности, то здесь советник заподозрил участие... граждан России.
"Автор этого действия в Тик-Токе, я думаю, кто-то из россиян, или из нашей оппозиции, - высказался Арестович. - Что сказать? Мне приятно такое внимание и россиян, и оппозиции".

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