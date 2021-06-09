Арестович: Одесса и Харьков заговорят на украинском языке ещё при Зеленском

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил надежду, что при власти Владимира Зеленского Одесса и Харьков заговорят на украинском языке.Об этом он заявил в интервью «Телеграф».По его словам, команда Зеленского и он, не являясь членом партии «Слуга народа», «работаем на интеграцию».«Зеленский же реализовал очень интересный тренд — центризм называется. С него ржут сколько угодно, потому что не все депутаты «Слуги народа» в состоянии объяснить, что это такое. А я могу объяснить. Это уход от крайности пророссийскости и от крайнего варианта национализма. Одесса и Харьков заговорят на украинском языке еще при нашей каденции. Центризм — это значит единство многообразий. Украина — многокультурная страна, страна поликультур, и здесь в хорошем смысле, действительно, какая разница. Вот этот проект западноукраинского Пьемонта, который качает Порошенко, мы ему противостоим, и одновременно Медведчуку. Наша задача — построить открытое общество, где люди не меряются, кто больший патриот и не душат друг друга, прекратить культурные войны и создать общество, которое на равных может конкурировать и идти, взаимодействовать со всеми», — поделился Арестович.Также Алексей Арестович считает, что Зеленский «способен на поступки и у него есть яйца», что уже поняла Россия. По его прогнозам, через год это поймут и некоторые остальные. А те, кто обзывает президента Зеленского клоуном, очень сильно ошибаются и сами являются клоунами.