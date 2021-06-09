Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "С...
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Главная / Украина

Арестович: Одесса и Харьков заговорят на украинском языке ещё при Зеленском

09 июня 2021, 06:35  •  48 • Украина

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил надежду, что при власти Владимира Зеленского Одесса и Харьков заговорят на украинском языке.

Об этом он заявил в интервью «Телеграф».

По его словам, команда Зеленского и он, не являясь членом партии «Слуга народа», «работаем на интеграцию».

«Зеленский же реализовал очень интересный тренд — центризм называется. С него ржут сколько угодно, потому что не все депутаты «Слуги народа» в состоянии объяснить, что это такое. А я могу объяснить. Это уход от крайности пророссийскости и от крайнего варианта национализма. Одесса и Харьков заговорят на украинском языке еще при нашей каденции. Центризм — это значит единство многообразий. Украина — многокультурная страна, страна поликультур, и здесь в хорошем смысле, действительно, какая разница. Вот этот проект западноукраинского Пьемонта, который качает Порошенко, мы ему противостоим, и одновременно Медведчуку. Наша задача — построить открытое общество, где люди не меряются, кто больший патриот и не душат друг друга, прекратить культурные войны и создать общество, которое на равных может конкурировать и идти, взаимодействовать со всеми», — поделился Арестович.

Также Алексей Арестович считает, что Зеленский «способен на поступки и у него есть яйца», что уже поняла Россия. По его прогнозам, через год это поймут и некоторые остальные. А те, кто обзывает президента Зеленского клоуном, очень сильно ошибаются и сами являются клоунами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
07 июня 2021, 14:15
Арсен Аваков пообещал уничтожить «Северный поток-2», организовав теракты на трубопроводе
08 июня 2021, 01:15
Через сто лет – утопия американского писателя, взбудоражившая Россию
07 июня 2021, 16:05
Владимир Зеленский намерен переизбраться, проведя досрочные президентские выборы
08 июня 2021, 15:00
В Вашингтоне потребовали, чтобы Владимир Зеленский посадил «коррупционера» Игоря Коломойского
08 июня 2021, 03:05
В Румынии напомнили – Молдавию можно потерять
07 июня 2021, 14:15
Майя Санду и её соратники против ЦИК Молдавии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
05 июня 2021, 21:55
Загородить России выход к Чёрному морю
05 июня 2021, 21:55
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.