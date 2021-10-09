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Арестович: Армия Украины может «вынести» российскую группировку в Крыму

09 октября 2021, 07:55  •  253 • Украина

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактно группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что украинская армия способна изгнать российскую армию из Крыма.

Об этом Арестович заявил в интервью изданию Politeka.

Арестович уверил, что Украина способна «вернуть» полуостров под свой контроль в случае «крупной региональной войны» в будущем. При этом он признаёт, что это будет «очень неприятная история», так как наступление на Крым сложно организовать из-за слишком узкого перешейка. В этой связи Киев предпочитает пока «возвращать» Крым политико-дипломатическим путём.

«Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путём Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот всё завязалось — и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — отметил Арестович, добавив, что Вооружённые силы Украины «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.

Напомним, Киев не оставляет идеи возврата Крыма под свой контроль, невзирая на то, что испытывает очевидные трудности с наведением порядка даже на имеющейся территории. 1 октября нардепы от «Слуга народа» перечислили свои цели на 2030 год, среди которых значился и «возврат» Крыма с Донбассом. «Слуги» организовали презентацию в сопровождении слайдов, один из которых гласил: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

В Москве неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт, а украинские поползновения его отвоевать закончатся для страны плачевно.

Напомним, ранее советник главы Офиса Зеленского сообщал, что Украина не сдастся России даже на «ядерный ультиматум».

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