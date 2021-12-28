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«Арестовать Скабееву и Жириновского, отменить вторжение». Зеленскому дают советы, как говорить с Путиным

28 декабря 2021, 16:05  •  90 • Украина

Владимир Зеленский рвется на переговоры с Россией и надеется на подобное рвение от Владимира Путина. «Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи…

Мы готовы встречаться с РФ, мы этого не боимся, в любом формате с любыми партнерами… и прямой диалог тет-а-тет», – ответил Зеленский на вопрос, верит ли он в личную встречу с российским лидером.

Очевидно, западное давление дает о себе знать: американская и британская пресса ежедневно рассказывают о кадровых проблемах команды Зеленского и критикуют его за невыполнение обещаний.

По информации инсайдеров Офиса президента, украинский гарант очень надеется на помощь французского коллеги в вопросе переговоров с Россией.

«Сейчас над этим мощно работает президент Эммануэль Макрон. Он говорил с Путиным, говорил со мной, сейчас снова с президентом РФ разговаривает. Он готовится, мы вместе с ним общаемся, приобщаем нового канцлера., хотим, чтобы он был вовлечен в процесс и так же заинтересован, как Украина», - рассказал Зеленский о своих попытках переговорить с лидером РФ хотя бы на «нормандской площадке», если личная встреча не выгорит.

Но даже эти робкие намеки вызвали истерику у представителей партии войны - в окружении Петра Порошенко, который усиленно пытается вписаться даже в эту повестку.

Как говорят в кулуарах журналисты «5 канала», Путин поставил главным условием для встречи с Зеленским арест экс-президента. Только после этого, дескать, украинского президента примут в Кремле и рассмотрят его программу «10 шагов к миру», которую составил глава ОП Андрей Ермак. К слову, по сведениям ТГ-канала «Зрада или перемога» на днях Ермак отправится в Москву для тайной встречи с Дмитрием Козаком.

«Да, надо встречаться и разговаривать. Во время разговора необходимо просить Путина отменить нападение на Украину и арестовать всех лиц, начиная с Жириновского, Соловьева, Киселева, Скабеевой и других лиц, которые провоцируют гибридную войну. Компенсировать все потери и вернуть в СБУ лиц, задержанных в Белоруссии, то есть 32 вагнеровцев. Я уверен, что для первой встречи такие просьбы корректны и их реально можно выполнить. Следующую встречу назначить через 5 банковских дней, но только после выполнения просьбы в процессе проведения первой встречи», - рекомендует блогер-порохобот Мирослав Олешко.

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