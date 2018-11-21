Арестованный в Мариуполе сухогруз покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный в начале ноября Киевом в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.

Судно прошло через пролив Босфор. И как сообщает ресурс MarineTraffic, сейчас корабль находится в Мраморном море.

Н апомним, еще 1 ноября стало известно об аресте сухогруза, который следовал из России. Инцидент произошел в мариупольском порту. Ген прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на борту находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. А само судно, уверял Луценко, следовало в Бельгию.

«Наш ответ санкциям», - заявил Луценко, комментируя арест судна. Как сообщают СМИ, вообще-то судно принадлежит компании из Голландии.