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Арестованный в Мариуполе сухогруз покинул Украину

21 ноября 2018, 12:54  •  55 • Политика
Сухогруз Comet, арестованный в начале ноября Киевом в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.
Судно прошло через пролив Босфор. И как сообщает ресурс MarineTraffic, сейчас корабль находится в Мраморном море.
Напомним, еще 1 ноября стало известно об аресте сухогруза, который следовал из России. Инцидент произошел в мариупольском порту. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на борту находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. А само судно, уверял Луценко, следовало в Бельгию.
«Наш ответ санкциям», - заявил Луценко, комментируя арест судна. Как сообщают СМИ, вообще-то судно принадлежит компании из Голландии.
Что касается груза, то он доставлялся, то есть за него будет нести ответственность заказчик - бельгийская фирма. Примечательно то, что большая часть экипажа - это не русские, как заявляли в Киеве ранее, а украинцы.

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