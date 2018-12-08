Арестованный экс-президент Армении Кочарян сам сдался правоохранителям - глава СНБ

Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна. Он уже под стражей и находится в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Экс-глава государства сам сдался правоохранителям.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян уже арестован и находится в СИЗО Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Артур Ванецян.

Ранее суд Армении отклонил апелляцию экс-президента Кочаряна и оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства. Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. При этом Кочарян сам явился к правоохранителям и позволил им посадить себя в СИЗО.

Напомним, что Кочарян обвиняется в насильственном разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сторона обвинения квалифицирует его действия, как "свержение конституционного строя".