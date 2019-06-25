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Арестованному Рауфу Арашукову нашли замену в Совете Федерации

25 июня 2019, 21:09  •  70 • Политика
Крым Казаноков назначен членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо арестованного Рауфа Арашукова. Соответствующий указ глава региона Рашид Темрезов подписал во вторник, 25 июня.
Об этом он сообщил в Instagram. Темрезов выразил уверенность в том, что новый представитель республики ответственно подойдет к своей работе по развитию российского парламентаризма и решению актуальных социально-экономических задач КЧР.
Казаноков уже назначался на должность сенатора от исполнительной власти КЧР в феврале 2016 года. Спустя восемь месяцев на этом посту его сменил Арашуков. В 2017 году Казаноков был избран депутатом думы Черкесска.
Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совфеда. Его обвинили в совершении особо тяжких преступлений: организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Сам сенатор обвинения отрицает.
В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Также к уголовной ответственности были привлечены девять работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
12 марта Басманный суд Москвы временно отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора по ходатайству СК РФ. 22 мая Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия из-за неподанной им в срок до 1 апреля декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

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