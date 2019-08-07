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Арестованного в США за контрабанду оружия гражданина России выпустили под залог - адвокат

07 августа 2019, 09:39  •  68 • В мире
Российский гражданин Владимир Кузнецов, арестованный в Нью-Йорке по подозрению в попытке незаконно переслать в Россию ряд запчастей для стрелкового оружия, был отпущен под залог. Об этом сообщил его защитник Бенджамин Ястер.
О том, что Кузнецову были предъявлены обвинения в нелегальном вывозе, а также в сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для стрелкового оружия, сообщалось в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры Бруклина.
По данным правоохранителей, 58-летний Кузнецов вместе с сообщниками с февраля 2017 года занимался отправкой за пределы США обычной почтой деталей, которые запрещено вывозить без специальных разрешений, которые выдает Госдепартамент, а также Министерство торговли США. Получатели посылок находились в России.
О существующей схеме, по которой действовал Кузнецов, полиция узнала уже через три месяца, в мае того же 2017 года. Раскрылось преступление очень просто. В одном из отправлений правоохранители заметили, что содержимое никак не соответствует описанию, которое сопровождало посылку. После этого решено было проверить все онлайн-заказы, которые делал Кузнецов. В них и нашлись детали, которые были обнаружены в почтовом отправлении.
Точно такая же ситуация повторилась еще несколько раз, при этом отправителем посылок выступал не только сам Владимир Кузнецов, но также и его жена Мария Маллер.
После внесения залога Кузнецов отпущен на свободу. Однако если в суде прокуроры смогут доказать его вину, 58-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РИА Новости.

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