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Арестован обвиняемый по делу о крушении боинга MH17 — СМИ
14 мая 2020, 23:55 • 202 • В мире
По данным источника "Русской службы Би-би-си", в Донецке арестовали обвиняемого по делу о крушении боинга MH17 - гражданина Украины Леонида Харченко. Сейчас его содержат в СИЗО.
По данным источника "Русской службы Би-би-си", в Донецке арестовали одного из фигурантов дела о крушении малайзийского боинга MH17 – гражданина Украины Леонида Харченко.
Он был задержан ещё 11 марта рядом со своим домом. После этого мужчина был арестован, в настоящее время его содержат в одном из донецких СИЗО.
Неназванный источник "Русской службы Би-би-си" уверяет, что якобы Харченко арестовали по надуманному предлогу.
По его мнению, обвиняемого посадили в СИЗО, чтобы не допустить его похищения украинскими спецслужбами.
Между тем в Нидерландах недавно начался суд по делу MH17. По нему проходят четверо фигурантов, которых ранее объявили в международный розыск. Сейчас их судят в заочной форме.
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