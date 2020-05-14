Арестован обвиняемый по делу о крушении боинга MH17 — СМИ

По данным источника "Русской службы Би-би-си", в Донецке арестовали одного из фигурантов дела о крушении малайзийского боинга MH17 – гражданина Украины Леонида Харченко.

Он был задержан ещё 11 марта рядом со своим домом. После этого мужчина был арестован, в настоящее время его содержат в одном из донецких СИЗО.

Неназванный источник "Русской службы Би-би-си" уверяет, что якобы Харченко арестовали по надуманному предлогу.

Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, - заявил он.

По его мнению, обвиняемого посадили в СИЗО, чтобы не допустить его похищения украинскими спецслужбами.

Между тем в Нидерландах недавно начался суд по делу MH17. По нему проходят четверо фигурантов, которых ранее объявили в международный розыск. Сейчас их судят в заочной форме.