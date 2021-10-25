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Арестовали министров и оцепили столицу: в Судане происходит госпереворот
25 октября 2021, 11:15 • 114 • Политика
Военные контролируют столицу африканской республики, город Хартум
Армия Судана уже второй раз за месяц пытается захватить власть в стране. В сентябре текущего года попытка государственного переворота провалилась, однако на этот раз все может пойти иначе. По данным местных СМИ, к утру понедельника, 25 октября, столица африканского государства, город Хартум полностью перешел под контроль военных. Арестованы члены правительства.
Телеканал Al Hadath сообщил, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест. Также известно, что военные задержали нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе, государственных министров, передает "МИР24". Эту информацию подтверждает министерство культуры и информации Судана. Официальное сообщение ведомства приводит РИА Новости:
"Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении".
По информации местных СМИ, накануне захвата столицы официальные власти разогнали в Хартуме демонстрацию граждан. Жители Судана проводят акции протестов против действующего правительства уже вторую неделю.
Предполагается, что к организации беспорядков может быть причастен бывший президент Омар аль-Башир, который в 2019 году лишился поста главы государства в результате очередного государственного переворота.
На данный момент в Хартуме продолжаются протесты, на улицах жгут покрышки, звучат выстрелы. Военные заблокировали все въезды и выезды в город. Они также взял под контроль столичный аэропорт.
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