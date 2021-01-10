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Арест за фото и пикап "взрывателя": ФБР заподозрило протестующих в Вашингтоне в самом страшном
10 января 2021, 15:05 • 96 • Политика
ФБР заподозрило протестующих в Вашингтоне сторонников Трампа в самом страшном. Одного арестовали за безобидное фото, другого - за пикап со взрывчаткой.
В ходе расследования событий в Вашингтоне и штурма Капитолия ФБР заподозрило протестующих в самом страшном. Телеканал WFLA со ссылкой на управление шерифа флоридского округа Пинеллас сообщил об аресте 36-летнего Адама Джонсона. Это тот самый улыбчивый парень в смешной шапке с помпоном, который в Капитолии нёс кафедру председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси и махал рукой в камеру. Снимок, разлетевшийся по соцсетям, был сделан 6 января во время штурма Капитолия. Сейчас мужчина находится в одной из тюрем Флориды.
Телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру информировал о припаркованном рядом с Капитолием автомобиле с 11 взрывными устройствами. Опасный пикап "взрывателя" обнаружили 6 января. В машине находились не только самодельные бомбы, но и штурмовая винтовка М4, пистолет, патроны к ним.
Установлено, что транспортное средство принадлежит 70-летнему американцу. Лонни Лерой Коффман не стал отрицать наличия опасных субстанций в его автомобиле. Он утверждает, что хранил бензин и расплавленный пенополистирол. Следователи же утверждают, что в машине были запалы и куски ткани.
При этом имеются многочисленные свидетельства, что представители правоохранительных органов во время штурма Капитолия не слишком мешали протестующим. Они спокойно пропускали людей в здание. Washington Post считает, что только теперь ФБР занялось выяснением, не планировали ли сторонники Трампа "что-то большее", нежели некий хаос, в момент утверждения конгрессменами результатов президентских выборов. Издание приводит слова "осведомлённых лиц" и сообщает: агенты проверяют, не было ли у активистов намерения "убить или захватить" политиков.
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