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Арест Вышинскому продлили до 28 декабря
01 ноября 2018, 14:54 • 56 • Украина
Суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
РИА Новости
«Срок содержания под стражей продлён до 28 декабря», — цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.
Ранее защите журналиста было отказано в отводе судьи.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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