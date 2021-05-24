Арест Протасевича: украинские националисты проклинают Лукашенко, их оппоненты восхищаются КГБ • 290 • Украина

На Украине, как и в РФ одной из главных тем вчерашнего дня стало задержание в Минске одного из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, из-за которого посадили самолёт, осуществлявший международный рейс Вильнюс—Афины.



Общество, естественно, разделилось в своём отношении в зависимости от своих политических симпатий. Украинские националисты и прозападные грантоеды обвинили режим Александра Лукашенко в «государственном терроризме» и «воздушном пиратстве», а антимайданно настроенные граждане либо приветствовали операцию белорусских спецслужб, либо отнеслись к этому нейтрально.



Представители украинской власти солидаризировались со своими западными коллегами, осудившими официальный Минск за этот инцидент. В МИД Украины вслед за Литвой потребовали немедленного освобождения Протасевича.



«Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть, безусловно, гарантированы», — заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.



Впрочем, от Киева, который за последний год осуществил ряд резких выпадов в сторону властей Беларуси, оспаривая легитимность Лукашенко и поссорившись с нейтральным до того соседом, другого и не ожидалось. Полностью абсурдно выглядят потуги майданной «общественности» говорить о терроре со стороны белорусских спецслужб, ведь они сами в своё время развязали репрессии против политических оппонентов на Украине.



Лидер союза анархистов Украины Вячеслав Азаров полагает, что произошедшее вызвано или беспечностью самого Протасевича, или передачей Лукашенко в качестве элемента для торгов.



«Операция с Протасевичем настолько гениальна в своей простоте, что её просто обязаны были предвидеть соответствующие службы безопасности, опекающие майданные проекты. И если объект всё-таки попался, здесь могут быть лишь два объяснения. Либо эти службы совершенно непрофессиональны, либо основателя Nextа намеренно слили в обмен на какие-то уступки от Лукашенко. В любом случае, это большой урок будущим майданщикам, что связываться с фабриками цветных революций крайне опасно», — отметил Азаров.



А вот народный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Илья Кива поздравил КГБ Беларуси с успешной операцией, вызвав на себя лавину гнева порохоботов и соросят.



«Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущего угрозу национальной безопасности.



Придём к власти — обязательно будем использовать опыт наших соседей!», — написал Кива в своём ТГ-канале.



Политолог Семён Уралов, продвигающий повестку союзного государства России и Белоруссии, констатирует, что КГБ проявил себя блестяще, а с подстрекателями к госперевороту невозможно справиться по-иному.



«Белорусские силовики проявили себя с лучшей стороны. Только так и нужно действовать с польско-литовскими иезуитами, которые под видом борьбы за свободу системно раскалывали белорусское общество и подстрекали обывателей к участию в госперевороте.



Однако самое интересное впереди. Когда гражданин Протасевич начнёт сдавать своих компаньонов и покровителей в республике. Я наблюдал за проектом NEXTA с 2017 года. Всё это время было ощущение, что ему системно помогают из глубин власти. С разгромленным tut.by, кстати, дела обстояли аналогично», — рассуждает Уралов.



Бывший политзаключённый и журналист Дмитрий Василец склоняется к мысли, что западные кураторы специально пожертвовали Протасевичем, чтобы попытаться разжечь новую волну протестов в Белоруссии, ведь их желание убрать Лукашенко остаётся неизменным.



«Польским спецслужбам невыгодно стало держать Протасевича на свободе в Польше, для раскачки и подпитки оппозиции нужны яркие жертвы и НАТОвские „политтехнологи‟ видимо решили „пожертвовать пешкой‟ в надеждах на будущие протесты. Такова участь коллаборантов на службе у заграничных хозяев, если в белорусской тюрьме коллаборант принесёт больше пользы, его непременно сдадут. Скажите „спасибо‟ что НАТОвские „политтехнологи‟ не решили Протасевича просто публично казнить, возложив вину естественно на белорусские спецслужбы. Теперь во всех западных СМИ вскоре будут вещать примерно следующее: „кровавый диктатор‟ пытает молодого мальчика в тюрьме, дети в опасности, все вперёд на Майдан», — утверждает Василец.



Схожей версии придерживаются авторы телеграм-канала «Легитимный»: из арестованного Запад, очевидно, намерен делать политическую фигуру, а на Минск обрушат новые санкции.



«Протасевича намерено „скормили‟ Лукашенко. Это называется наживка. Весь оппозиционный кейс стух, и надо сейчас подогревать его, плюс „прокачать‟ новых политических игроков-диссидентов, которые через 10 лет станут политической элитой РБ. Это игра в долгую. Протасевич отсидит немного, года 3, но станет очередным политическим лицом, и, конечно, инструментом в раскачке ситуации как внутри Беларуси, так и на международной арене. Против республики введут очередные санкции.



По нашей информации, авиакомпаниям РБ будут запрещены сейчас полёты во многие страны. Возможно, территория над Белоруссией будет считаться „опасной‟, что уменьшит авиатрафик», — пишет «Легитимный».



Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв вспомнил о массе подобных прецедентов, которые происходили ранее. В своё время такую практику применяли многие, в том числе и сама Украина, планировавшая в прошлом году захват 33 граждан РФ, воевавших в качестве добровольцев за республики Донбасса (дело так называемых «вагнеровцев»).



«В той же Украине совсем недавно именно так же планировали арестовывать участников войны на Донбассе (история с „вагнеровцами‟). А в 2016 году посадили самолёт „Белавиа‟, вылетевший из Киева, чтобы задержать политолога Армена Мартиросяна. В целом же это совершенно обычная практика. В 2012 году Турция силой посадила самолёт Москва—Дамаск. В 2017 году в Британии подняли в воздух истребители, чтобы посадить самолёт тех же Ryanair из Каунаса. Израиль в 2020-м посадил иранский борт. А в 2013-м самолёт президента Боливии Эво Моралеса заставили сесть в Вене, так как заподозрили, что на его борту может быть Эдвард Сноуден», — комментирует ситуацию Ткачёв.



Очевидным в этой истории остаётся тот факт, что Протасевич действительно причастен к работе на иностранные спецслужбы и всячески разжигал гражданское противостояние в Белоруссии, пытаясь снести власть незаконными методами. Что же до недовольства Запада, то международное право уже фактически вытеснено правом силы. Поэтому белорусские власти отвечают противнику его же монетой. Когда ввязываешься в грязные игры, не следует апеллировать к честности, нужно быть готовым испытать аналогичный подход на себе.

На Украине, как и в РФ одной из главных тем вчерашнего дня стало задержание в Минске одного из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, из-за которого посадили самолёт, осуществлявший международный рейс Вильнюс—Афины.Общество, естественно, разделилось в своём отношении в зависимости от своих политических симпатий. Украинские националисты и прозападные грантоеды обвинили режим Александра Лукашенко в «государственном терроризме» и «воздушном пиратстве», а антимайданно настроенные граждане либо приветствовали операцию белорусских спецслужб, либо отнеслись к этому нейтрально.Представители украинской власти солидаризировались со своими западными коллегами, осудившими официальный Минск за этот инцидент. В МИД Украины вслед за Литвой потребовали немедленного освобождения Протасевича.«Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть, безусловно, гарантированы», — заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.Впрочем, от Киева, который за последний год осуществил ряд резких выпадов в сторону властей Беларуси, оспаривая легитимность Лукашенко и поссорившись с нейтральным до того соседом, другого и не ожидалось. Полностью абсурдно выглядят потуги майданной «общественности» говорить о терроре со стороны белорусских спецслужб, ведь они сами в своё время развязали репрессии против политических оппонентов на Украине.Лидер союза анархистов Украины Вячеслав Азаров полагает, что произошедшее вызвано или беспечностью самого Протасевича, или передачей Лукашенко в качестве элемента для торгов.«Операция с Протасевичем настолько гениальна в своей простоте, что её просто обязаны были предвидеть соответствующие службы безопасности, опекающие майданные проекты. И если объект всё-таки попался, здесь могут быть лишь два объяснения. Либо эти службы совершенно непрофессиональны, либо основателя Nextа намеренно слили в обмен на какие-то уступки от Лукашенко. В любом случае, это большой урок будущим майданщикам, что связываться с фабриками цветных революций крайне опасно», — отметил Азаров.А вот народный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Илья Кива поздравил КГБ Беларуси с успешной операцией, вызвав на себя лавину гнева порохоботов и соросят.«Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущего угрозу национальной безопасности.Придём к власти — обязательно будем использовать опыт наших соседей!», — написал Кива в своём ТГ-канале.Политолог Семён Уралов, продвигающий повестку союзного государства России и Белоруссии, констатирует, что КГБ проявил себя блестяще, а с подстрекателями к госперевороту невозможно справиться по-иному.«Белорусские силовики проявили себя с лучшей стороны. Только так и нужно действовать с польско-литовскими иезуитами, которые под видом борьбы за свободу системно раскалывали белорусское общество и подстрекали обывателей к участию в госперевороте.Однако самое интересное впереди. Когда гражданин Протасевич начнёт сдавать своих компаньонов и покровителей в республике. Я наблюдал за проектом NEXTA с 2017 года. Всё это время было ощущение, что ему системно помогают из глубин власти. С разгромленным tut.by, кстати, дела обстояли аналогично», — рассуждает Уралов.Бывший политзаключённый и журналист Дмитрий Василец склоняется к мысли, что западные кураторы специально пожертвовали Протасевичем, чтобы попытаться разжечь новую волну протестов в Белоруссии, ведь их желание убрать Лукашенко остаётся неизменным.«Польским спецслужбам невыгодно стало держать Протасевича на свободе в Польше, для раскачки и подпитки оппозиции нужны яркие жертвы и НАТОвские „политтехнологи‟ видимо решили „пожертвовать пешкой‟ в надеждах на будущие протесты. Такова участь коллаборантов на службе у заграничных хозяев, если в белорусской тюрьме коллаборант принесёт больше пользы, его непременно сдадут. Скажите „спасибо‟ что НАТОвские „политтехнологи‟ не решили Протасевича просто публично казнить, возложив вину естественно на белорусские спецслужбы. Теперь во всех западных СМИ вскоре будут вещать примерно следующее: „кровавый диктатор‟ пытает молодого мальчика в тюрьме, дети в опасности, все вперёд на Майдан», — утверждает Василец.Схожей версии придерживаются авторы телеграм-канала «Легитимный»: из арестованного Запад, очевидно, намерен делать политическую фигуру, а на Минск обрушат новые санкции.«Протасевича намерено „скормили‟ Лукашенко. Это называется наживка. Весь оппозиционный кейс стух, и надо сейчас подогревать его, плюс „прокачать‟ новых политических игроков-диссидентов, которые через 10 лет станут политической элитой РБ. Это игра в долгую. Протасевич отсидит немного, года 3, но станет очередным политическим лицом, и, конечно, инструментом в раскачке ситуации как внутри Беларуси, так и на международной арене. Против республики введут очередные санкции.По нашей информации, авиакомпаниям РБ будут запрещены сейчас полёты во многие страны. Возможно, территория над Белоруссией будет считаться „опасной‟, что уменьшит авиатрафик», — пишет «Легитимный».Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв вспомнил о массе подобных прецедентов, которые происходили ранее. В своё время такую практику применяли многие, в том числе и сама Украина, планировавшая в прошлом году захват 33 граждан РФ, воевавших в качестве добровольцев за республики Донбасса (дело так называемых «вагнеровцев»).«В той же Украине совсем недавно именно так же планировали арестовывать участников войны на Донбассе (история с „вагнеровцами‟). А в 2016 году посадили самолёт „Белавиа‟, вылетевший из Киева, чтобы задержать политолога Армена Мартиросяна. В целом же это совершенно обычная практика. В 2012 году Турция силой посадила самолёт Москва—Дамаск. В 2017 году в Британии подняли в воздух истребители, чтобы посадить самолёт тех же Ryanair из Каунаса. Израиль в 2020-м посадил иранский борт. А в 2013-м самолёт президента Боливии Эво Моралеса заставили сесть в Вене, так как заподозрили, что на его борту может быть Эдвард Сноуден», — комментирует ситуацию Ткачёв.Очевидным в этой истории остаётся тот факт, что Протасевич действительно причастен к работе на иностранные спецслужбы и всячески разжигал гражданское противостояние в Белоруссии, пытаясь снести власть незаконными методами. Что же до недовольства Запада, то международное право уже фактически вытеснено правом силы. Поэтому белорусские власти отвечают противнику его же монетой. Когда ввязываешься в грязные игры, не следует апеллировать к честности, нужно быть готовым испытать аналогичный подход на себе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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