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Арест Протасевича дал Киеву повод закрыть авиасообщение с Белоруссией, чтобы красиво выйти из переговорного процесса

26 мая 2021, 13:30  •  12 • Украина
Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией в ответ на арест оппозиционера, воевавшего за майданщиков на Донбассе. Но это отнюдь не акт поддержки белорусской оппозиции, просто у Владимира Зеленского появился весомый предлог, чтобы сорвать минский переговорный процесс. И он им воспользовался. До сих пор Леонид Кравчук и Андрей Ермак летали из Киева в Минск на заседание Трёхсторонней контактной группы, но теперь, ввиду отмены полётов, им придётся ехать на автомобиле – а это 568 км пути!
Зеленский давно искал повод, чтобы перенести заседания Трёхсторонней контактной группы в Вильнюс или Варшаву. Само собой, представители народных республик не стали бы рисковать собственной свободой и едва ли согласились бы на такую замену. При этом у Зеленского появился бы повод выйти из неудобных переговоров, сославшись на нежелание Донецка и Луганска продолжать в них участвовать. И вот сама судьба послала Зеленскому повод соскочить – и ради этого, собственно, он и блокировал авиасообщение с Белоруссией.
Кое-чего Зеленский, впрочем, не учёл. До 90 процентов поставок солярки на Украину выполняют белорусские НПЗ. Нефть российская, солярка белорусская, а заправляется ей украинская военная техника. Но после того, как Зеленский блокировал авиасообщение, Минск едва ли воздержится от асимметричных мер. Не нужно изобретать велосипед, чтобы сделать Украине больно – достаточно прекратить продавать ей солярку. И тогда вся военная техника на Донбассе встанет намертво.
Но самое ужасное для Зеленского – своей безоглядной решимостью спеть в унисон с Вильнюсом и Варшавой он потерял своего самого полезного союзника, Александра Лукашенко. Только Лукашенко позволял себе келейно замолвить за Киев словечко – весной и осенью 2014-го заступничество Батьки сорвало подготовленные наступления российской армии, на которые дал добро Совет Федерации и которые были формально подкреплены обращением свергнутого, но всё ещё законного президента Украины Виктора Януковича. У Москвы и Киева на тот момент действовали межгосударственные договорённости об оказании военной поддержки законной власти в случае попытки её свержения, так что российские войска вполне могли двинуть на Киев. И лишь благодаря Лукашенко майданщики сохранили украденную у Януковича власть. Таким образом, Зеленский лишился, пожалуй, своего самого эффективного заступника перед Кремлём.

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