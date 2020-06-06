Арест Николая Платошкина: репрессии или юридический казус • 136 • Аналитика

4 июня в собственной квартире был задержан Николай Платошкин, официально считающийся лидером недавно созданного политического движения «За новый социализм». Как стало известно позднее, против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. На настоящий момент Басманным судом Москвы Платошкину избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на два месяца (до 2 августа 2020 года). Случившееся вызвало неоднозначную реакцию как среди политиков, так и в российском обществе.





Не совсем ясно, кем же все-таки считать угодившего под суд: в некоторых источниках он именуется коммунистом, а в некоторых – социалистом. Связано это с тем, что заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин до последнего времени действительно демонстрировал свою принадлежность к КПРФ. Во всяком случае, регулярно принимал участие в ее мероприятиях. Более того, в сентябре 2019 года именно от этой политической силы Платошкин участвовал в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Правда, выборы он проиграл представлявшему ЛДПР Ивану Пиляеву, но дела это не меняет,



С другой стороны, в своих выступлениях, звучавших, как правило, в принадлежавшем ему видеоблоге на Telegram-канале или на YouTube Платошкин порой довольно резко критиковал позицию Компартии и ее лидера Геннадия Зюганова. По мнению некоторых экспертов, именно одно из таких критических выступлений и стало причиной как задержания, так и уголовного дела, в рамках которого Платошкину инкриминируются действия, подпадающие под ч. 1.1 ст. 212 и ст. 207.1 УК РФ. Соответственно, «склонение к совершению массовых беспорядков или вовлечение в них» и «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».



Речь об опубликованном Платошкиным 24 мая открытом письме председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову. Звучащие в нем призывы к роспуску правительства России и «созданию правительства народного доверия», досрочным выборам, срыву голосования по поправкам в Конституцию страны, а также заявления о «поразившем Россию угрожающем кризисе» вполне могут трактоваться как упомянутые в Уголовном кодексе призывы и подстрекательство. А ироничное объявление эпидемии коронавируса «так называемой» при желании можно приравнять к ложной информации, опасной для жизни граждан.



Но, что интересно, Геннадий Зюганов уже выступил с решительной поддержкой бывшего соратника, назвав его арест «скатыванием к полицейщине» и «преследованием властями представителей левых сил». Что не менее интересно, горячее неодобрение происходящего выразили и те представители оппозиционного российского политикума, для которых Платошкин, Зюганов и иже с ними являются совершенными антиподами. К примеру, Евгений Ройзман, заподозрить которого в коммунистических либо социалистических идеях сложно, заявил, что Платошкина «преследуют по политическим соображениям». Правда, не преминул при этом достаточно ехидно заметить, что за арестованным «пришел СССР», в который он «сам зовет своих последователей». Впрочем, в данной ситуации, скорее всего, имеет место проявление стремления ругать власть по любому поводу и солидаризоваться с каждым ее оппонентом вне зависимости от его политической платформы.



Надо сказать, что на полновесные «политические репрессии» происходящее походит мало хотя бы в силу того, что власти России вряд ли усмотрели бы для себя реальную угрозу в политике такого уровня. Скорее, это выглядит как стремление заставить спикеров, имеющих определенную аудиторию, более тщательно выбирать выражения и тон, в том числе и в Интернет-пространстве. Но в преддверии голосования по изменениям в Конституцию это может дать и обратный эффект.







Так или иначе, но истинные мотивы и цели преследования станут ясны в процессе предстоящего судебного разбирательства. Пока же с уверенностью можно констатировать только одно: шумиха, поднятая в СМИ вокруг задержания и возбужденного уголовного дела, изрядно прибавила Николаю Платошкину известности и популярности.



Из заявления Константина Рыкова (опубликовано и в ленте Фейсбук Николая Платошкина):



‪Платошкин Николай стал флагманом борьбы против поправок в Конституцию. Мы (...) его в своих стримах предупреждали, что скоро за ним «придут». Вот и пришли. Скорее всего он получит классическую «условную двушечку» и не сможет участвовать в выборах в Государственную Думу-21. 4 июня в собственной квартире был задержан Николай Платошкин, официально считающийся лидером недавно созданного политического движения «За новый социализм». Как стало известно позднее, против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. На настоящий момент Басманным судом Москвы Платошкину избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на два месяца (до 2 августа 2020 года). Случившееся вызвало неоднозначную реакцию как среди политиков, так и в российском обществе.Не совсем ясно, кем же все-таки считать угодившего под суд: в некоторых источниках он именуется коммунистом, а в некоторых – социалистом. Связано это с тем, что заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин до последнего времени действительно демонстрировал свою принадлежность к КПРФ. Во всяком случае, регулярно принимал участие в ее мероприятиях. Более того, в сентябре 2019 года именно от этой политической силы Платошкин участвовал в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Правда, выборы он проиграл представлявшему ЛДПР Ивану Пиляеву, но дела это не меняет,С другой стороны, в своих выступлениях, звучавших, как правило, в принадлежавшем ему видеоблоге на Telegram-канале или на YouTube Платошкин порой довольно резко критиковал позицию Компартии и ее лидера Геннадия Зюганова. По мнению некоторых экспертов, именно одно из таких критических выступлений и стало причиной как задержания, так и уголовного дела, в рамках которого Платошкину инкриминируются действия, подпадающие под ч. 1.1 ст. 212 и ст. 207.1 УК РФ. Соответственно, «склонение к совершению массовых беспорядков или вовлечение в них» и «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».Речь об опубликованном Платошкиным 24 мая открытом письме председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову. Звучащие в нем призывы к роспуску правительства России и «созданию правительства народного доверия», досрочным выборам, срыву голосования по поправкам в Конституцию страны, а также заявления о «поразившем Россию угрожающем кризисе» вполне могут трактоваться как упомянутые в Уголовном кодексе призывы и подстрекательство. А ироничное объявление эпидемии коронавируса «так называемой» при желании можно приравнять к ложной информации, опасной для жизни граждан.Но, что интересно, Геннадий Зюганов уже выступил с решительной поддержкой бывшего соратника, назвав его арест «скатыванием к полицейщине» и «преследованием властями представителей левых сил». Что не менее интересно, горячее неодобрение происходящего выразили и те представители оппозиционного российского политикума, для которых Платошкин, Зюганов и иже с ними являются совершенными антиподами. К примеру, Евгений Ройзман, заподозрить которого в коммунистических либо социалистических идеях сложно, заявил, что Платошкина «преследуют по политическим соображениям». Правда, не преминул при этом достаточно ехидно заметить, что за арестованным «пришел СССР», в который он «сам зовет своих последователей». Впрочем, в данной ситуации, скорее всего, имеет место проявление стремления ругать власть по любому поводу и солидаризоваться с каждым ее оппонентом вне зависимости от его политической платформы.Надо сказать, что на полновесные «политические репрессии» происходящее походит мало хотя бы в силу того, что власти России вряд ли усмотрели бы для себя реальную угрозу в политике такого уровня. Скорее, это выглядит как стремление заставить спикеров, имеющих определенную аудиторию, более тщательно выбирать выражения и тон, в том числе и в Интернет-пространстве. Но в преддверии голосования по изменениям в Конституцию это может дать и обратный эффект.Так или иначе, но истинные мотивы и цели преследования станут ясны в процессе предстоящего судебного разбирательства. Пока же с уверенностью можно констатировать только одно: шумиха, поднятая в СМИ вокруг задержания и возбужденного уголовного дела, изрядно прибавила Николаю Платошкину известности и популярности.Из заявления Константина Рыкова (опубликовано и в ленте Фейсбук Николая Платошкина): Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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