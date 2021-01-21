Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Главная / Политика

Арест Навального ударил по "Северному потоку - 2": Европарламент намерен требовать новых санкций

21 января 2021, 09:35  •  115 • Политика
Арест Навального ударил по "Северному потоку - 2". Этой санкции и ещё ряда других Европарламент намерен потребовать от Евросоюза.
Издание Der Spiegel опубликовало информацию о намерении Европарламента требовать от ЕС введения новых антироссийских санкций. В статье есть ссылка на проект заявления.
Арест Навального ударил по "Северному потоку - 2". Евродепутаты хотят, чтобы ЕС остановил реализацию проекта. Кроме того, в списке санкций ограничения "против персон, ответственных за задержание" блогера. Авторы публикации не исключают, что активы этих людей будут заморожены, а их возможность перемещаться по странам Евросоюза ограничена.
Возможно, согласование документа состоится 21 января, однако какую бы резолюцию ни принял Европарламент, ЕС не обязан выполнять его рекомендации.
Алексей Навальный проходил лечение после "отравления" в Германии, но ещё в середине октября был признан немецкими врачами здоровым. После этого он должен был отмечаться в соответствующих органах в России, так как условно осуждён по делу "Ив Роше". Он этого не делал, а потому был объявлен в розыск.
17 января блогер вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту. По решению Химкинского суда Москвы Навальный будет находиться под стражей до 15 февраля.
"Северный поток - 2" - две нитки газопровода, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Строительство завершено на 94%. Германия много раз заявляла, что относится к "Северному потоку - 2" как к экономическому проекту, поэтому не поддержала экстерриториальные санкции США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
Люди? Зачем слушать этот "сброд"! Уже и Путин рыкнул, а чиновники всё равно хамят
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых...
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
Люди? Зачем слушать этот "сброд"! Уже и Путин рыкнул, а чиновники всё равно...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.