Арест Навального ударил по "Северному потоку - 2": Европарламент намерен требовать новых санкций

Издание Der Spiegel опубликовало информацию о намерении Европарламента требовать от ЕС введения новых антироссийских санкций. В статье есть ссылка на проект заявления.

Арест Навального ударил по "Северному потоку - 2". Евродепутаты хотят, чтобы ЕС остановил реализацию проекта. Кроме того, в списке санкций ограничения "против персон, ответственных за задержание" блогера. Авторы публикации не исключают, что активы этих людей будут заморожены, а их возможность перемещаться по странам Евросоюза ограничена.

Возможно, согласование документа состоится 21 января, однако какую бы резолюцию ни принял Европарламент, ЕС не обязан выполнять его рекомендации.

Алексей Навальный проходил лечение после "отравления" в Германии, но ещё в середине октября был признан немецкими врачами здоровым. После этого он должен был отмечаться в соответствующих органах в России, так как условно осуждён по делу "Ив Роше". Он этого не делал, а потому был объявлен в розыск.

17 января блогер вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту. По решению Химкинского суда Москвы Навальный будет находиться под стражей до 15 февраля.

"Северный поток - 2" - две нитки газопровода, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Строительство завершено на 94%. Германия много раз заявляла, что относится к "Северному потоку - 2" как к экономическому проекту, поэтому не поддержала экстерриториальные санкции США.