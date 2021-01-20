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Арест Навального повлечет новые санкции Евросоюза против России

20 января 2021, 15:15  •  172 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Страны ЕС предлагают различные варианты
Евросоюз может ввести новые ограничительные меры против Москвы из-за лишения свободы блогера Алексея Навального. Обсуждение этого вопроса главами МИД запланировано на 25 января, сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
По словам дипломата, сейчас в различных структурах ЕС обсуждается единая реакция на арест Навального после его возвращения из Германии, передает РИА "Новости". Предложить конкретные ограничительные меры может любая страна из состава ЕС, затем остальные должны их поддержать или отвергнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что западные политики "как под копирку" отреагировали на возвращение Навального. По его мнению, ситуацию вокруг россиянина они используют, чтобы отвлечь общество от собственных проблем.
Осенью 2020 г. европейские страны ввели очередные ограничения против России, связав их с Навальным. Москва ответила зеркально.
Алексей Навальный прилетел в Москву 17 января и был задержан за нарушение режима условного отбывания наказания. По решению суда он останется под стражей до 15 февраля.

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