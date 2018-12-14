Арест начальника Свердловской ЖД может быть связан с зачисткой областного кабмина - СМИ

Высокопоставленный представитель кабинета министров Свердловской области рассказал, что возбуждение уголовного дела в отношении начальника Свердловской ЖД Алексея Миронова за получение крупной взятки, по которому ему грозит до 12 лет лишения свободы, может быть связано с желанием вице-губернатора Сергея Швиндта занять его кресло после ухода из областного правительства.

В отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за покровительство по службе в крупном размере", сообщает информагентство Ura.ru. Если преступление будет доказано, Миронов может сесть в колонию на 12 лет. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ уже произвело допрос подозреваемого.

Высокопоставленный представитель кабинета министров Свердловской области рассказал Ura.ru, что задержание начальника СвЖД и возбуждение против него уголовного дела может быть связано с увольнением Сергея Швиндта из свердловского правительства "в рамках зачистки кабмина" от людей "серого кардинала" Тунгусова.

"Они своих не бросали никогда", - заявил представитель кабмина, пояснив, что после ухода из правительства есть вероятность занятия Швиндтом кресла задержанного Миронова на СвЖД. "С должности вице-губернатора хочется на не менее влиятельную должность", - прокомментировал собеседник Ura.ru, подчеркнув, в правительстве области не стали бы самостоятельно инициировать это дело, однако "подкинуть дров" вполне могли.