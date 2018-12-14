Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"
«Не хватает ресурсов»: Счётная палата США заявила о снижении боеготовности амери...
"Вкатим норм. С фоточками. Видосиками": Бабченко раскрыл, о чем написа...
Это нам к Новому году
Главная / Политика

Арест начальника Свердловской ЖД может быть связан с зачисткой областного кабмина - СМИ

14 декабря 2018, 13:24  •  66 • Политика
Высокопоставленный представитель кабинета министров Свердловской области рассказал, что возбуждение уголовного дела в отношении начальника Свердловской ЖД Алексея Миронова за получение крупной взятки, по которому ему грозит до 12 лет лишения свободы, может быть связано с желанием вице-губернатора Сергея Швиндта занять его кресло после ухода из областного правительства.
В отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за покровительство по службе в крупном размере", сообщает информагентство Ura.ru. Если преступление будет доказано, Миронов может сесть в колонию на 12 лет. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ уже произвело допрос подозреваемого.
Высокопоставленный представитель кабинета министров Свердловской области рассказал Ura.ru, что задержание начальника СвЖД и возбуждение против него уголовного дела может быть связано с увольнением Сергея Швиндта из свердловского правительства "в рамках зачистки кабмина" от людей "серого кардинала" Тунгусова.
"Они своих не бросали никогда", - заявил представитель кабмина, пояснив, что после ухода из правительства есть вероятность занятия Швиндтом кресла задержанного Миронова на СвЖД. "С должности вице-губернатора хочется на не менее влиятельную должность", - прокомментировал собеседник Ura.ru, подчеркнув, в правительстве области не стали бы самостоятельно инициировать это дело, однако "подкинуть дров" вполне могли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 06:54
Мадуро рассказал, как Венесуэла победит "империалистические заговоры"
13 декабря 2018, 17:54
Лукашенко обвинил "премиальный рынок" в лице России в недобросовестной конкуренции
14 декабря 2018, 06:55
В Венгрии демонстрантов отогнали от парламента слезоточивым газом — СМИ

14 декабря 2018, 06:54
"Все теракты в Европе - как под копирку": Стариков усомнился в качественной работе спецслужб
14 декабря 2018, 06:55
Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
14 декабря 2018, 13:24
Ситуация в Черноморском регионе деградировала - Лавров
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
10 декабря 2018, 05:24
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.