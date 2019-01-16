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Арест боевика ИГ* в Сербии никак не связан с визитом Путина в Белград - СМИ

16 января 2019, 21:24  •  61 • В мире
Спецслужбы Сербии опровергли появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовившемся покушении на президента России Владимира Путина. Как сообщают местные СМИ, арест члена ИГ* ничего общего не имеет с визитом российского лидера в Белград.
21-летний Армин Алибашич, задержанный сербскими спецслужбами, не готовил покушения на российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили источники в силах безопасности Сербии.
"Его действия не имели абсолютно никакого отношения к визиту Владимира Путина в страну", - заявил источник в силовых структурах.
Арестован Алибашич был ещё 13 января в районе города Нови-Пазар. Местная полиция заинтересовалась рюкзаком парня. При обыске в нём была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Затем в доме, где проживал задержанный, был произведён обыск. И тут полицию ждал неприятный сюрприз. В доме не только хранился целый арсенал оружия, но и были приспособления для изготовления взрывного устройства - химикаты, детонаторы. Также силовики нашли флаг "Исламского государства"* и агитационную литературу террористического характера.
* Террористическая организация, запрещённая в России решением Верховного суда РФ
Об этом сообщил высокопоставленный источник в спецслужбах Сербии изданию Sputnik Србиjа.
Ранее СМИ сообщили о задержании подозреваемого, который готовил покушение на жизнь президента России Владимира Путина в Сербии. У главы государства запланирован официальный визит в Белград на 17 января.

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