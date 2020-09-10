Арест 65 самолётов - это месть: Украина "назвала" цену за сдачу "своих" 33 богатырей

Украинский суд арестовал 65 российских самолётов, летавших в Крым. Как говорится в сообщении офиса генпрокурора Незалежной, сейчас ведётся расследование по нарушениям "должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё".

Из-за этого выявлены авиакомпании, которые "нарушают" законы своими полётами в Крым. И в продолжение - вынесен арест 65 воздушным судам России.

В Сети на этот счёт смеются. "То есть окраина беспощадно арестовала самолёты, находящиеся на территории России?" - шутливо замечает пользователь Twitter Васильич.

"65 российских самолётов наложили на развалины Украины", - язвит Sigma2200.

"Ну, всё! Осеннее обострение! Завтра Крымский мост арестуют, потом всех граждан России", - добавляет IvanStarodubsev.

"Отдадим. Корабликами из Севастополя. Они их там забыли, забрать в 2014..." - забавляется Mariksha3.

Кроме того, распространяется версия, будто этот заочный арест стал местью Киева за сорванную спецоперацию по выманиванию у России "33 богатырей". Ранее Минск передал российских граждан на родину, которых украинские спецслужбы тайком хотели задержать в Незалежной.

Косвенно факт украинской спецоперации подтвердил в своём интервью Гордону бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

По его словам, "спецоперация была суперсекретная и суперсерьёзная" и выстраивалась больше года. "Её разрушил один телефонный звонок, и этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок", - отметил он, заверив, что детали этой операции могут стать известны публике позднее.