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Арьергардные бои: как республиканцы пытаются повлиять на Байдена из-за сделки по «Северному потоку — 2»
30 июля 2021, 00:00 • 80 • В мире
Группа сенаторов-республиканцев заявила, что будет блокировать назначение кандидатур на должности в Минфине США из-за позиции администрации Байдена по «Северному потоку — 2». Сейчас в верхней палате американского парламента наблюдается партийное противостояние по поводу утверждения чиновников финансового ведомства. Кроме того, в сенате зависло голосование по примерно 60 кандидатурам Госдепа. Как считают эксперты, блокировка назначения чиновников — практически единственный для республиканцев способ оказать влияние на Белый дом по вопросу СП-2 и недавно заключённой сделки с Берлином.
AFP © Reuters
12 членов комитета сената США по банковской деятельности из Республиканской партии намерены заблокировать утверждение двух кандидатур Белого дома на высокопоставленные должности в Министерстве финансов. Об этом сообщают Bloomberg и Wall Street Journal, ссылаясь на письмо конгрессменов к главе ведомства Джанет Йеллен. Свой ультиматум конгрессмены обосновывают недовольством позицией администрации Джо Байдена по «Северному потоку — 2».
Свои подписи под обращением к главе Минфина поставили сенаторы-республиканцы Пэт Туми, Ричард Шелби, Майк Крапо, Тим Скотт, Майк Раундс, Том Тиллис, Джон Кеннеди, Билл Хагерти, Синтия Ламмис, Джерри Моран, Кевин Крамер и Стив Дейнс.
Поток обвинений
По мнению республиканцев, реализация «Северного потока — 2» напрямую вредит «интересам национальной безопасности США», а также «союзников и партнёров» Вашингтона.
«В случае завершения этот проект будет способствовать усилению злонамеренного влияния Владимира Путина на Европу, дестабилизации хрупкой безопасности на Украине, а также дальнейшей агрессии со стороны России», — подчёркивается в письме.
Чтобы повлиять на Белый дом, республиканцы собираются заблокировать утверждение кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг — администрация Байдена рассчитывает, что эти чиновники в скором времени займут должности, курирующие санкционную политику Минфина США.
Как отмечает Bloomberg, в настоящее время в верхней палате Соединённых Штатов наблюдается раскол: примерно половина сенаторов выступают за утверждение предложенных Белым домом кандидатур, половина — против. Таким образом, для срыва назначения Нельсона и Розенберг республиканцам может быть достаточно голоса одного демократа, который против завершения строительства «Северного потока — 2».
Ранее несколько демократов, включая председателя комитета сената США по международным отношениям Боба Менендеса, заявили о своём разочаровании сделкой по СП-2, которую Соединённые Штаты заключили с Германией по итогам встречи Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 июля.
Конгрессмены — противники реализации газового проекта считают, что запуск магистрали в Балтийском море предоставит Москве дополнительные рычаги влияния на ситуацию в Старом свете. Так, 22 июля на своей странице в Twitter Менендес написал, что достройка «Северного потока — 2» якобы «негативно скажется на безопасности Украины и Европы».
В разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» необычайно остро обсуждается в конгрессе. Эксперт не исключил, что голосование по Нельсону и Розенберг может быть провалено.
Как пояснил Дудаков, республиканцы рассматривают американо-германскую сделку по «Северному потоку — 2» как проявление слабости Белого дома и сдачу позиций Москве. Противники договорённостей из числа конгрессменов считают, что действия Байдена повлекут за собой потерю того объёма геополитического влияния, которым обладают Соединённые Штаты в настоящее время.
«В данном случае мы наблюдаем реакцию ядра ястребиного крыла республиканцев. Они обвиняют Байдена в том, что он ведёт чересчур мягкую политику по отношению к России и, дескать, поэтому его деятельность заслуживает всеобщего осуждения», — пояснил Дудаков.
Об условиях сделки по СП-2 власти США и ФРГ рассказали 21 июля. Согласно достигнутым договорённостям, Соединённые Штаты признали невозможность остановки строительства трубопровода, но сохранили за собой право вводить санкции в отношении организаций, участвующих в осуществлении проекта.
Кроме того, стороны заявили о намерении способствовать продлению контракта на транзит российского голубого топлива через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Ещё одним условием сделки является обязательство Берлина создать зелёный фонд объёмом в $1 млрд для поддержки энергетической безопасности Украины.
Затем по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили возможность транзита газа в Европу через украинскую ГТС. На сегодняшний день официально не сообщалось о согласии Москвы на продление контракта с Украиной по прокачке голубого топлива после 2024 года. Комментируя условия американо-германской сделки по части ГТС, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что решение о транзите газа через Украину должно приниматься, исходя из экономической целесообразности и технических возможностей ГТС.
«Драка уже проиграна»
По мнению экспертов, в вопросе реализации СП-2 республиканцы продолжат оказывать давление на Белый дом. Например, сейчас они требуют от администрации Байдена ввести рестрикции против проекта в соответствии с принятым при Дональде Трампе законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Однако администрация Байдена исходит из того, что санкции против «Северного потока — 2» непродуктивны. Более того, в мае глава Госдепа США Энтони Блинкен отменил введённые ранее ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG, её главы Маттиаса Варнига и других должностных лиц предприятия.
Как пояснил Блинкен, подобное решение демонстрирует приверженность Белого дома принципам энергетической безопасности Европы и соответствует обещанию Байдена «восстановить» отношения с союзниками и партнёрами в Старом Свете. В то же время госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит противодействовать реализации СП-2.
Как считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, администрация Байдена занимает сейчас прагматичную позицию по «Северному потоку — 2». В беседе с RT эксперт заявил, что с точки зрения здравого смысла Белый дом напрасно подвергается атакам республиканцев.
«В Белом доме возобладало трезвое представление о том, что когда газопровод достроен на 99% и неизбежно будет введён в строй, нет смысла усиливать давление и ссориться с таким важным партнёром в Европе, как Германия. Однако республиканцы непреклонны в своём взгляде на сделку», — говорит Домрин.
По мнению эксперта, республиканцы будут пытаться оказать влияние на Белый дом, прежде всего, посредством блокировки рассмотрения кандидатур в различные госведомства.
«По сути, это единственный механизм, чтобы повлиять на Байдена. Да, в сенате большинство у демократов, но ничто не мешает республиканцам затягивать заседания, «прессовать» на слушаниях кандидатов, пользоваться всеми возможностями, которые прописаны в регламенте», — рассуждает Домрин.
По информации CNN, на сегодняшний день прохождения через сенат ожидают порядка 60 кандидатур на должности в Госдепартамент. Журналисты телеканала оценивают перспективы их назначения как туманные — за полгода президентства Байдена верхняя палата американского парламента одобрила только шесть кандидатур в Госдеп. Главным ястребом в лагере республиканцев является сенатор от штата Техас Тед Круз.
Как сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США, действия республиканцев могут серьёзно навредить работе Госдепартамента, который загружен разрешением проблем, связанных с выводом войск из Афганистана, «агрессивной» политикой Китая, ситуацией на Кубе и в Ираке. Между тем верхняя палата конгресса в августе должна уйти на каникулы.
Источники телеканала рассказали, что республиканцы затягивают рассмотрение кандидатур под предлогом необходимости более тщательного изучения резюме кандидатов. Также они жалуются на невозможность надлежащим образом просмотреть некоторые документы.
Тупиковая ситуация с утверждением претендентов на должности стала поводом для разговора на повышенных тонах между Менендесом и Крузом на заседании комитета по международным отношениям в конце июня. Демократ упрекнул республиканца в том, что блокировка назначений в Госдеп контрпродуктивна для внешней политики Соединённых Штатов. В ответ Круз заявил, что именно курс администрации Байдена подрывает национальную безопасность страны и «преподносит подарок Путину и России».
Александр Домрин считает, что ситуация с утверждением кандидатур в госведомства США чрезмерно политизирована.
«Республиканцы — лоббисты американских энергетических и промышленных корпораций. Это как раз та индустрия, которая стремится навязать Европе контракты на поставку американского газа, который намного дороже и хуже по качеству, чем российский. Естественно, «Северный поток — 2» рушит подобные планы на корню», — подчеркнул Домрин.
При этом, по мнению собеседника RT, республиканцы осознают, что им не удастся добиться отмены американо-германской сделки по СП-2.
«Есть такое понятие — арьергардные бои. Это когда основное сражение проиграно, а в запасе ещё находятся резервные полки. Их бросают в бой, но ситуацию на поле брани они уже не способны изменить. Драка уже проиграна. То, что сейчас делают республиканцы, именно это и есть», — сказал Домрин.
Малек Дудаков также уверен, что блокировкой кандидатур в госведомства США республиканцы не смогут добиться отмены сделки по СП-2.
«Сопротивление со стороны республиканцев значительное, но реальных возможностей серьёзно повлиять на политику Байдена в отношении России не так много. Это, скорее, политическое шоу, направленное на то, чтобы убедить как можно больше избирателей в том, что Байден слабый президент и последовательно сдаёт американские интересы», — резюмировал Дудаков.
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