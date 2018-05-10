Арбитраж в Гааге вынес решение в деле украинских компаний против России

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ГААГА, 10 мая. /ТАСС/. Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. Об этом в четверг говорится в сообщении на сайте палаты.

В документе указано, что состав арбитража 23 марта "объявил об окончании слушания дела", а 2 мая 2018 года "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков". К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточняется. На отправленный в ППТС запрос ТАСС о том, в чью пользу вынесено решение, ответ не поступил.

Вместе с тем, по данным украинских СМИ, арбитраж удовлетворил требования компаний о компенсации на сумму $159 млн.

Украинские компании инициировали данное разбирательство против РФ 19 июня 2015 года на основании двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года и в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли) 1976 года. В качестве истца выступали фирма Everest Estate и еще 17 компаний, а также физическое лицо Александр Дубилет.

Истцы заявляли, что Россия нарушила обязательства, вытекающие из двустороннего соглашения, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.