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Арбитраж потребовал от России заплатить Украине свыше 82 млн за Крым
11 января 2020, 17:39 • 263 • Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым более 82 миллионов долларов. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, не приняв во внимание аргумент российской стороны.
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России и оставил в силе решение Женевского арбитража, по которому Москва должна выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов за потерю имущества в Крыму. Об этом сообщает издание Swiss Info.
Суд не принял во внимание аргумент российской стороны о том, что Женевский арбитраж не является компетентным органом для рассмотрения данного дела. Также был проигнорировано то, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.
Напомним, что после госпереворота на Украине 2014 года жители полуострова Крым проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и возвращение в состав России. Тем не менее ЕС и США пока отказываются признавать это, несмотря на то, что все действия были совершены в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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