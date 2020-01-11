Арбитраж потребовал от России заплатить Украине свыше 82 млн за Крым

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России и оставил в силе решение Женевского арбитража, по которому Москва должна выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов за потерю имущества в Крыму. Об этом сообщает издание Swiss Info.

Суд не принял во внимание аргумент российской стороны о том, что Женевский арбитраж не является компетентным органом для рассмотрения данного дела. Также был проигнорировано то, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.

Напомним, что после госпереворота на Украине 2014 года жители полуострова Крым проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и возвращение в состав России. Тем не менее ЕС и США пока отказываются признавать это, несмотря на то, что все действия были совершены в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.