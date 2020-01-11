Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А пуск ракет по базам - не засекла": Соцсети о "засечённых"...
Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела
Учебный план: в Минпросвещения рассказали о новых оценках в аттестате
Украинский "Боинг" мог взорваться над Турцией, но "у исполнителей...
Главная / Политика

Арбитраж потребовал от России заплатить Украине свыше 82 млн за Крым

11 января 2020, 17:39  •  263 • Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым более 82 миллионов долларов. Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, не приняв во внимание аргумент российской стороны.
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России и оставил в силе решение Женевского арбитража, по которому Москва должна выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов за потерю имущества в Крыму. Об этом сообщает издание Swiss Info.
Суд не принял во внимание аргумент российской стороны о том, что Женевский арбитраж не является компетентным органом для рассмотрения данного дела. Также был проигнорировано то, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия.
Напомним, что после госпереворота на Украине 2014 года жители полуострова Крым проголосовали на референдуме за выход из состава Незалежной и возвращение в состав России. Тем не менее ЕС и США пока отказываются признавать это, несмотря на то, что все действия были совершены в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



263
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 22:09
Пламя, дым, пришлось прервать репортаж: вместе с "высотным" видео пуска "Кинжалов" опубликовали и корабельное
11 января 2020, 17:39
"Это не прикол": На Украине продают тушёнку с кусочками "русскоязычных младенцев"
11 января 2020, 14:24
"Самолёт развалился бы в воздухе": Военный эксперт объяснил, почему Boeing 737 сбил не "Тор-М1"
10 января 2020, 22:09
Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
11 января 2020, 04:39
Пушков рассказал о цели новых санкций США против Ирана
11 января 2020, 01:24
"Экологией вообще никто не занимался": Путин отчитал чиновников Крыма за проблемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Киеве за вопрос "Чей Крым?"
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.