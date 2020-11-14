Арабы – цветных революций прорабы: Главные угрозы Ближнего Востока

Автор:

Аналитическая группа "Катехон"

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Текущий 2020 год выдался, с одной стороны, в некоторой степени поворотным в Ближневосточном регионе. Прежде всего, пандемия сильно ударила по ряду стран, в первую очередь по экономике ОАЭ, Иордании и Катара, потерявших львиную долю дохода за счёт туризма. С другой стороны, некоторые конфликты немного утихли, хотя год и начался с громкого убийства иранского генерала Касема Сулеймани, из-за чего некоторое время были серьёзные опасения по поводу возможных жестоких военных столкновений в регионе. Здесь мы рассмотрим процессы, идущие на данный момент в крупных арабских странах на Ближнем Востоке, а также поговорим о переменах, которые ожидаются в скором времени.

Сирия

Ситуация в Сирии становится всё более спокойной. Результатом совместной работы правительства Башара Асада и российских вооружённых сил стало то, что удалось в значительной степени вытеснить боевиков ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) с территории страны и отчасти наладить мирную жизнь.

Сотрудничество между странами оказалось плодотворным, и во время видеоконференции с Башаром Асадом Владимир Путин заявил, что Россия планирует активно содействовать нормализации ситуации в Сирии. Также президент высказал мысль о том, что беженцам стоит вернуться в страну – помогать восстанавливать республику.

Однако на другой стороне дороги стоит Вашингтон. Несмотря на вывод большей части войск, Штаты продолжают попытки бороться с режимом Асада. Так, 9 ноября США ввели новые санкции в отношении некоторых должностных, юридических и физических лиц, которых они обвинили в оказании поддержки президенту Сирии. Страна давно находится под санкциями США и Европейского союза, которые заморозили активы государства и сотен компаний и частных лиц. Вашингтон запретил в Сирию экспорт и частные американские инвестиции.

Ирак

Тем временем антиправительственные протесты в Ираке не утихают. Беспорядки, начавшиеся в октябре 2019 года, хотя и носили относительно спорадический характер последние полгода, разгорелись с новой силой. Уже 6 ноября в южном городе Басра начались студенческие протесты, направленные против коррупции и за улучшение условий жизни. Во время демонстрации силы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего был убит один человек и ранено ещё пятеро.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими высказался в твиттере о недопустимости стрельбы по демонстрантам и предупредил силовиков о наказании. Это было первое убийство силами безопасности в ходе протестов в Басре с момента его вступления в должность. При его предшественнике было убито свыше 500 человек, в основном молодые демонстранты.

Что касается вопросов внешней политики, иракские лидеры, включая президента Бархама Салеха и уже упомянутого премьер-министра Мустафу аль-Кадими, поздравили Джо Байдена с победой на выборах. Политик хорошо известен многим государственным деятелям Ирака, поэтому страна хоть и с некоторой опаской, но довольно оптимистично восприняла победу кандидата демократов на выборах.

Ирак давно стал второстепенным игроком во внешней политике США на Ближнем Востоке. После окончания иракской войны при Бараке Обаме Штаты сосредоточились на соседнем Иране и борьбе с ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В итоге каждый удар, нанесённый по Ирану, рикошетом попадал и по Ираку. Так, во время авиаудара, убившего иранского командира Касема Сулеймани, также погиб заместитель командующего иракской "Аль-Хащд аш-Шааби" (Силы народной мобилизации Ирака. – Ред.). К тому же регулярные санкции против Ирана серьёзно влияли и на экономику Ирака.

Очевидно, что страна занимает не самое приоритетное место в списке Штатов по вопросам, которые их волнуют в Ближневосточном регионе. Однако иракские деятели надеются, что Ирак перестанут "рассматривать как придаток" и он получит большее внимание от администрации Байдена, чем это было при Трампе.

У Байдена достаточно богатая история взаимоотношений с этой страной: в 2002 году он поддержал резолюцию, которая привела к вторжению в Ирак, и он же в 2011 году способствовал выводу войск из него. Этот шаг, хоть он и поощрялся широкой общественностью, в итоге привёл к подъёму сил ИГ в регионе.

Организация воспользовалась политическим вакуумом, который образовался после войны, и оккупировала большие участки иракской территории. В 2006 году Байден также стал автором скандальной публикации, которая призывала к децентрализации Ирака по этническому и религиозному признаку, предоставляя курдам, суннитам и шиитам "пространство для ведения" своих собственных дел. Но иракские представители надеются, что администрация Байдена учтёт былые ошибки и применит новый подход к Ираку.

Заметим, что до инаугурации ещё 10 недель. Дональд Трамп всё ещё придерживается антииранской риторики, поэтому в ближайшее время возможны новые санкции по отношению к Ирану, что непременно скажется и на усилении напряжённости в Ираке.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия также поспешила поздравить Джо Байдена с победой на выборах. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил ему телеграмму по случаю победы на выборах. Однако на приход к власти демократического кандидата Эр-Рияд смотрит менее оптимистично, чем Ирак. Дело в том, что эксперты ожидают ослабления санкций против Венесуэлы и Ирана, что грозит падением цен на нефть.

Кроме того, Дональд Трамп имел тесные связи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, так что о большой радости по поводу прихода Байдена на новый пост говорить не приходится. Отношения между принцем и бывшим президентом помогли отчасти заглушить волну критики, которую вызвали такие обстоятельства, как убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, роль Саудовской Аравии в войне в Йемене и многочисленные задержания женщин‑активисток. Во время предвыборной кампании Байден же требовал большей ответственности за убийство Хашогги в стамбульском консульстве Эр-Рияда и призывал прекратить американскую поддержку йеменской войны.

Саудовская Аравия была также одним из главных сторонников жёстких санкций Трампа в отношении её регионального конкурента – Ирана. Но Байден обещал, что вернётся к ядерному пакту 2015 года между мировыми державами и Тегераном – сделке, заключённой в то время, когда Байден был вице-президентом в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

ОАЭ

Седьмого ноября Объединённые Арабские Эмираты объявили о серьёзном пересмотре законов страны. Планируется ослабить жёсткие исламские законы относительно употребления алкоголя и сожительства неженатых пар.

Изменения включают отмену штрафов за употребление алкоголя, его продажу и хранение для лиц старше 21 года. Ранее люди нуждались в лицензии на алкоголь, чтобы покупать, перевозить или иметь спиртное в своих домах. Новое правило, по-видимому, позволит мусульманам, которым было запрещено получать лицензии, свободно употреблять алкогольные напитки.

До этого страна говорила о решимости ввести уголовную ответственность за племенной обычай, в соответствии с которым родственник мужского пола может уклониться от судебного преследования за нападение на женщину, считающуюся позором для семьи.

Неудивительно, что ОАЭ идут на беспрецедентные для арабской страны шаги – закрепить за собой имидж дружелюбной для западных туристов страны, в которой есть место и для предпринимателей. Традиционная правовая система исламской страны несколько нарушает этот образ, в результате чего могут возникать некоторые проблемы с инвестициями и потоком гостей.

Кроме того, стоит вспомнить, что 15 сентября ОАЭ подписали с Израилем так называемые Авраамовы соглашения при посредничестве США – по нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Этот шаг направлен на получение израильских инвестиций, он также может создать приток новых туристов, которым до этого был закрыт путь в страну. Этому примеру также последовали Бахрейн и Судан. Однако сделка не пришлась по душе палестинцам, расценившим это соглашение как предательство.

Иордания

В Иордании тем временем происходят перестановки во власти. В данный момент проходят выборы в парламент на фоне усугубляющегося экономического кризиса, вызванного пандемией. В стране насчитывается 4,5 млн избирателей, готовящихся отдать голоса за кандидатов, которые войдут в состав палаты из 130 членов.

Коронавирус сильно ударил по стране. Исходя из последних данных, заболевание унесло жизни 1180 заболевших из общего числа в 104 800 случаев. В стране звучали призывы отложить выборы, однако старый парламент уже был распущен в конце сентября перед голосованием и по закону новые выборы должны состояться в течение четырёх месяцев.

Война в регионе ещё больше истощает ресурсы. По данным агентства ООН по делам беженцев, в стране проживает около 2,2 млн палестинских и более 650 тысяч сирийских беженцев. Иордания оценивает расходы на размещение сирийских беженцев примерно в 10 млрд долларов и регулярно жалуется на отсутствие международной поддержки.

Иордании пандемией COVID-19 нанесён экономический удар: она потеряла около 3 млрд долларов жизненно важных доходов от туризма за первые девять месяцев 2020 года. При ограниченности ресурсов и высокой зависимости от иностранной помощи, особенно от Международного валютного фонда (МВФ), члены нового парламента будут иметь в качестве своей главной цели реструктуризацию долга страны, оцениваемого более чем в 100% от ВВП. Согласно официальной статистике, уровень бедности увеличился до 15,7%, и этот показатель, по прогнозам Всемирного банка, может резко возрасти из‑за второй волны коронавируса.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".