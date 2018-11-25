Арабский шейх помог родным погибшей на отдыхе тамбовчанки

Правитель эмирата Дубай, шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал помощь родным погибшей на отдыхе тамбовчанки Натальи Поповой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

На сайте тамбовской администрации говорится, что шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и оказал финансовую поддержку, оплатив транспортировку тела туристки на родину. Также он заказал авиабилеты членам семьи и полностью оплатил все прочие сопутствующие расходы.

Известно, что глава региона Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая, а также на имя генконсула России в Дубае Олега Фомина «письма с благодарностью за отзывчивость».

Напомним, ранее сообщалось, что туристка скончалась после разрыва аорты. Врачи пытались провести операцию, однако не смогли спасти жизнь пациентке. Сразу после этого дубайская клиника выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение родным погибшей.