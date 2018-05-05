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«Арабский халифат» на юге Европы? Нет, русская угроза страшнее!
05 мая 2018, 08:54 • 74 • Аналитика
Невнимание руководства НАТО к Южной Европе становится серьезной проблемой для стран Средиземноморья. Теперь об этом говорят не только представители оппозиции в Испании, Италии и Греции, но и самые преданные члены альянса. Например, Албания.
Последние два года в НАТО были посвящены борьбе с «российской угрозой». По мнению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, страны Прибалтики нуждаются в серьезной помощи и защите от страшного соседа. Правительства балтийских стран с радостью заняли позицию жертвы: когда еще Америка предложит за свои деньги отремонтировать военные базы и аэродромы, в которые с 1991 года не было вложено ни копейки?
Для обеспечения безопасности прибалтов в Эстонии, Латвии и Литве с 2017 года находятся военнослужащие других стран НАТО. Многие из них – представители Южной Европы: албанцы, итальянцы, испанцы, греки.
В то время как эти страны подвергаются реальной террористической угрозе с юга, их заставляют отправлять своих военных защищать чужие государства от злых русских, которые вот-вот нападут. В случае с Албанией ситуация близка к абсурду: в ее национальных вооруженных силах служат 14 тысяч человек – население маленького поселка городского типа. По мнению руководства Североатлантического альянса, это один из наиболее подходящих претендентов на отправку солдат в Прибалтику.
Летом 2017 года один из боевиков ИГ (запрещено в РФ) снял видео с угрозами в адрес испанцев, пообещав им, что через несколько лет их страна станет частью «арабского халифата». Министр обороны Албании Олта Джачка решила не дожидаться такого поворота событий и предложила создать новую базу НАТО в Адриатическом море.
Умные дяди в Брюсселе заняты делами посерьезней, неужели это непонятно?
Автор: Ярослав Сметанин
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