Невнимание руководства НАТО к Южной Европе становится серьезной проблемой для стран Средиземноморья. Теперь об этом говорят не только представители оппозиции в Испании, Италии и Греции, но и самые преданные члены альянса. Например, Албания.Последние два года в НАТО были посвящены борьбе с «российской угрозой». По мнению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, страны Прибалтики нуждаются в серьезной помощи и защите от страшного соседа. Правительства балтийских стран с радостью заняли позицию жертвы: когда еще Америка предложит за свои деньги отремонтировать военные базы и аэродромы, в которые с 1991 года не было вложено ни копейки?Для обеспечения безопасности прибалтов в Эстонии, Латвии и Литве с 2017 года находятся военнослужащие других стран НАТО. Многие из них – представители Южной Европы: албанцы, итальянцы, испанцы, греки.В то время как эти страны подвергаются реальной террористической угрозе с юга, их заставляют отправлять своих военных защищать чужие государства от злых русских, которые вот-вот нападут. В случае с Албанией ситуация близка к абсурду: в ее национальных вооруженных силах служат 14 тысяч человек – население маленького поселка городского типа. По мнению руководства Североатлантического альянса, это один из наиболее подходящих претендентов на отправку солдат в Прибалтику.Летом 2017 года один из боевиков ИГ (запрещено в РФ) снял видео с угрозами в адрес испанцев, пообещав им, что через несколько лет их страна станет частью «арабского халифата». Министр обороны Албании Олта Джачка решила не дожидаться такого поворота событий и предложила создать новую базу НАТО в Адриатическом море.Умные дяди в Брюсселе заняты делами посерьезней, неужели это непонятно?