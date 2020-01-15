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Арабские страны в НАТО: почему идея Трампа обречена на провал

15 января 2020, 15:54  •  82 • Аналитика

События на Ближнем Востоке заставили Дональда Трампа заговорить о включении в состав блока НАТО некоторых ближневосточных государств. Но вряд ли европейские участники альянса согласятся с подобными планами американского президента.


В настоящее время в состав НАТО входит лишь одна с территориальной частью в Азии. Это Турция. Даже давний союзник США Израиль не является участником Североатлантического альянса, не говоря уже о других региональных союзниках США вроде Саудовской Аравии.



Тем не менее, изменение ситуации на Ближнем Востоке, активное участие России в ближневосточной политике и ухудшение отношений США с Турцией заставляют американское руководство задуматься либо о включении некоторых арабских государств в состав НАТО, либо о создании альтернативного военно-политического альянса в регионе.

Европа не захочет видеть саудитов в блоке НАТО


Еще со времен Холодной войны союзниками США на Ближнем Востоке, помимо Турции, являются как минимум шесть арабских монархий, расположенных на Аравийском полуострове. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман.

Сохранение форм правления и общественного уклада в этих странах было результатом целенаправленной политики США и Великобритании, которые панически боялись распространения левых идей на Аравийском полуострове и попадания нефтеносных государств под советское влияние.

Но именно особенности правления и социального устройства перечисленных государств и, прежде всего, Саудовской Аравии, могут стать одним из главных препятствий для вхождения их в состав НАТО. Если в США руководствуются, прежде всего, своими прагматическими интересами, то в Евросоюзе в большей степени уделяют внимание и идеологической составляющей. У европейских стран есть претензии даже к относительно светской по восточным меркам Турции, особенно после прихода к власти Реджепа Эрдогана, что говорить про Саудовскую Аравию или Катар.

Положение женщин, этноконфессиональных меньшинств, расправы над оппозиционерами, общий уровень демократических свобод и прав человека станут камнем преткновения на пути к вхождению арабских монархий в состав Североатлантического альянса. Ведь понятно, что эти страны никогда не будут разделять евроатлантические ценности, которые являются идеологическим фундаментом блока. Тем более, что после убийства генерала Касема Сулеймани градус доверия к США у европейских стран снизился.

Соответственно, вряд ли возможно включение арабских монархий в состав НАТО, но зато вполне реальным выглядит формирование регионального военно-политического блока под эгидой США, в который бы и входили арабские монархии.

Нехватка сил - главный недостаток арабских союзников США


Минусом этого блока будет то, что практически все его участники – карликовые государства с очень небольшими армиями. Исключение – Саудовская Аравия, но и ее вооруженные силы не столь боеспособны, что и показал конфликт в Йемене. Но кроме монархий полуострова вовлечь в блок США по сути и некого. Ирак – под иранским влиянием, да и слишком раздираем внутренними конфликтами.

Штатам можно попытаться включить Иорданию – еще одну арабскую монархию, но Хашимитское королевство также не обладает ни людскими ресурсами, ни большой военной и экономической мощью. Теоретически альянс мог бы усилить Египет, но вопрос в том, что Каир, лавирующий между США и Россией, вряд ли сейчас захочет открыто вставать на одну из сторон, да еще связывая себя союзническими обязательствами в военном плане.

Наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Даже сами арабские монархии, особенно Саудовская Аравия, претендующая на роль лидера исламского мира, по крайней мере - его суннитской части, могут отказаться от предложения Трампа.

Ведь участие в военно-политическом союзе с США, тем более, если речь зайдет о вхождении в НАТО, способно очень серьезно ударить по репутации королевства, да и других монархий региона, в глазах сотен миллионов мусульман планеты. Американский империализм все равно воспринимается большинством жителей Азии и Африки как абсолютное зло, а американские и европейские ценности – как греховные, крайне чуждые, и если арабские монархии официально будут союзниками США и европейских стран НАТО, то неприязненное отношение к ним значительно возрастет.
Илья Полонский

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