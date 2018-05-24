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Араб и русский — братья навек!

24 мая 2018, 07:55  •  93 • Аналитика
Не в чести Америка у арабов! Социологическое исследование выявило новый исторический факт: арабская молодёжь предпочитает американской изменчивости дружбу с надёжной Россией.


Фото: arabianbusiness.com


Новейший социологический опрос, проведённый в государствах Ближнего Востока, установил следующее. Международные позиции крупного политического игрока на внешней арене заняла не Америка, а Россия. По некоторым непроверенным слухам, сей факт сильно озадачил Дональда Трампа, который уже второй год после Обамы пытается закрепиться на Ближнем Востоке и вернуть родной Америке роль местного «гегемона». Однако Ближний Восток никогда не был местом той политики, которую американцы называют «лёгкой прогулкой».



На фоне геополитических выкрутасов Трампа, когда, к примеру, международное соглашение с Ираном игнорируется и даже разрывается одной стороной, Россия выглядит стабильным и надёжным партнёром. Скорее даже, другом, поскольку слово «партнёр» давно дезавуировано теми же США и имеет уже негативный, насмешливый оттенок.

Пример Сирии доказывает, что в союзническом отношении Москва не отступает. И это видят на Ближнем Востоке. Увидели за несколько лет.

В итоге Россия вытеснила США с позиций популярности и влиятельности, которыми прежде гордился Вашингтон. Таковы результаты соцопроса, о котором написало издание «Arabian Business».


Вопрос: «Вы считаете Соединённые Штаты сильным союзником (ally), чем-то вроде союзника, врагом (enemy) или сильным врагом вашей страны?»


В умах арабской молодёжи произошёл настоящий разворот, допускает Хуссейн Ибиш (Hussein Ibish), сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне. «Две глобальные державы», то есть США и Россия, в глазах арабской молодёжи поменялись местами!

К разочарованию Соединённых Штатов, Россия снова стала крупным игроком на Ближнем Востоке, и многие молодые арабы приветствуют новое положение вещей. Опрос, проведённый среди арабской молодёжи, показал, что США впервые потеряли место в пятёрке крупнейших союзников. Мало того, они отступили аж до 11 места. Россия же заняла четвёртое место. И она является теперь единственной неарабской страной среди пяти стран, «наиболее благоприятствующих» молодёжи региона.

Явное большинство молодых арабов ныне идентифицирует Вашингтон как «врага», а доверие к России продолжает укрепляться. Перемена отношения, по сути, драматичная. Это поворот в ролях двух глобальных держав, указывает автор. Впрочем, новый разворот имеет «сложный» контекст.

Нельзя забывать, что Россия играла важную роль на Ближнем Востоке вплоть до арабо-израильской войны 1973 года, а с той поры в региональной дипломатии стали доминировать США. Американцы укрепили союз с Египтом. Позднее, после распада Советского Союза, Россия «практически исчезла» как игрок на Ближнем Востоке.

Однако в последние годы США стали отступать, отдаляясь от былой роли регионального игрока. Отступление началось во время президентства Барака Обамы.

В 2015 году Москва совместно с Ираном и «Хизбаллой» вмешалась в ситуацию в Сирии с целью «спасти Башара аль-Асада», пишет учёный. И сегодня победа у Асада практически в руках. Поэтому Россия считается победительницей «в первой успешной международной интервенции в арабском мире, состоявшейся после освобождения Кувейта в 1991 году».

Несмотря на то, что «многие арабы не одобряют Асада», продолжает Ибиш, Россия создала впечатление «решительной силы» и «стойкого союзника», действия которого направлена на поддержание «стабильности и государственного суверенитета». Но главное, Россия — победительница. Ничто не является столь притягательным, как успех!

С другой стороны, Россия всё-таки выигрывает в первую очередь «от очевидных контрастов с США». Как друзья, так и враги Америки на Ближнем Востоке видят возвращение Москвы в качестве регионального игрока в той или иной степени полезным для себя. И даже некоторые «из сильнейших союзников США из арабского мира» развивают более тесные связи с Россией, поскольку Россия является «альтернативным источником поставок вооружений».
«Заговор генералов», придуманный майором


Хуссейн Ибиш упоминает интерес Саудовской Аравии к зенитной ракетной системе С-400 и считает, что этот интерес может быть и подлинным. В любом случае, Россия как альтернативный поставщик «полезна и сама по себе, и как рычаг давления на Вашингтон».

На Ближнем Востоке многие группы, от патриотов, панарабских националистов и до исламистов, обвиняют США в несправедливости. Аргументом служит наличие «огромных региональных проблем». Россия кажется на таком фоне чем-то чистым, и её часто считают «положительной» просто потому, что она — не США, указывает эксперт.

В настоящее время Москва получает «виртуальный пропуск» в арабский мир благодаря сыгранной роли в Сирии.

США в то же время страдают от экстремального развития ситуации на Ближнем Востоке после исторического «фиаско в Ираке». Вашингтон, похоже, забыл о возможности достижения узких целей с использованием ограниченных средств, то есть именно того подхода, который осуществила Россия в Сирии, и которого сами США придерживались в Кувейте в 1991 году. Москва одержала «решающую победу в Сирии, которую Вашингтон либо не желает, либо не может оспорить ни при каких обстоятельствах», делает вывод учёный.

Что касается «поразительного сдвига» в арабском молодёжном общественном мнении в пользу России и против США, то разворот, несомненно, частично обусловлен личностями политиков.

Дональд Трамп сейчас рассматривается и в США, и за их пределами как «смешная фигура». Трамп заработал репутацию «расиста и хулигана». Вдобавок его невозможно «воспринимать всерьёз».

Напротив, Владимир Путин демонстрирует притягательный «образ силы, решительности, постоянства, жёсткости». И даже кажется, что такой образ «очень впечатляет самого Трампа».
Донбасс: США поставили России «вилку»


Похоже, что Путин «олицетворяет успешную, целенаправленную и решительную Россию» на фоне нерешительных США, полагает аналитик.

Наконец, Трамп сумел усилить впечатление («несправедливое») того, что в США процветает исламофобия, а у Путина и у России «такой репутации нет». Напротив, Россия делала общее дело с арабскими силами, такими, например, как Египет и ОАЭ, и всюду выступает против борьбы с терроризмом.

Тем не менее, блеск Москвы может «быстро потускнеть». Раз уж Россия вновь становится самостоятельной силой на Ближнем Востоке, а не доброжелательной альтернативой Вашингтону, она неизбежно будет всё больше зависеть от собственного поведения (особенно от тесного союза с Ираном), полагает автор. Ошеломляющий успех в Сирии пришёл к Москве «в относительном вакууме» и породил «преувеличенное чувство российской военной доблести и присутствия в регионе», отмечает Ибиш. И если Вашингтон откажется от своего «отступления» на Ближнем Востоке, притягательность России в арабском мире останется сильной ненадолго…



* * *

Зададимся вопросом: как может проявить себя Россия на Ближнем Востоке, если она имеет в регионе долгосрочные цели, но при этом стремится не встревать в конфликт со своим «партнёром» — США?

Варианты есть, и они вовсе не военные.

Москва могла бы выступить в роли гаранта безъядерной зоны на ближнем Востоке — у Москвы есть соответствущий опыт переговоров, у Москвы позади иранская «сделка» по ядерной программе. К тому же Россия обладает правом вето в Совбезе ООН.

Дипломаты считают, что переговоры по безъядерной зоне могут быть возобновлены. Россия готова к возобновлению таких переговоров, начать их мешает лишь адекватный ответ со стороны США и Великобритании. Об этом в ходе видеомоста МИА «Россия сегодня» сказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, вопрос о создании зоны, свободной от оружия массового поражения, будет в центре внимания на 10-й обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия. Ульянов отметил также, что задача создания зоны на Ближнем Востоке, свободной от ОМУ, — «исключительно сложная, не на один день, не на один год».
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Ещё один ближневосточный вариант: вполне законное с международной точки зрения (если забыть о демарше США) сближение с Ираном, на который сегодня давят Соединённые Штаты. Довольно проницательный французский президент Э. Макрон уже давно это понял и к новому будущему приготовился. Он заявил, что последствием американского выхода из ядерной сделки с Ираном станет укрепление ближневосточных позиций России и Китая.

И в этом отношении работа Москвой уже ведётся. Ещё раз подчеркнём: экономическая и мирная, а не военная.

17 мая Евразийский экономический союз, который иные эксперты на Западе считают мертворожденным образованием и списывают со счетов, подписал в г. Астане предварительный договор с Ираном. Этот документ предусматривает сокращение таможенных сборов на некоторые иранские товары на ближайшие 3 года. Это путь к созданию зоны свободной торговли. Москва намерена таким образом укрепить торговые отношения с Тегераном, несмотря на жёсткие санкции Вашингтона и даже в пику им. Пекин в этом торговом деле становится экономическим союзником Москвы.

Такого рода инициативы ещё больше делают для кого-то на Ближнем Востоке Россию другом, а США — «партнёром». Точнее говоря, врагом. Именно это слово (enemy) и употреблялось в рассмотренном выше соцопросе.

Разумеется, нельзя забывать и о Сирии. Именно победа в Сирии стала для России ключом к арабскому миру. И теперь важно победу военную закрепить достижениями экономическими. Сумеет ли это сделать Москва?
Автор: Олег Чувакин

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