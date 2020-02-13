Ар-2: несостоявшаяся альтернатива? • 16 • Аналитика

В литературе и в сети достаточно широко распространено мнение об очевидности снятия с вооружения самолета СБ и его дальнейших модификаций, в частности, Ар-2. Объяснение этому было сколь радикальное (как приговор к ВМН), столь же и расплывчатое: «устаревший».



Однако при ближайшем рассмотрении среди недостатков СБ, якобы определивших его устаревание, называют качества, которые отнюдь не помешали его современникам провоевать всю ВМВ.







1. Скорость большинства других бомбардировщиков не превышала скорости СБ последних модификаций (а последними модификациями многие заслуженно считают Ар-2), составлявшую 512 км/ч (головной для серии Ар-2 зав. № 1/511 февраля 1941 года), что вполне соответствует Пе-2 основных серий.



2. Все ударные машины всех стран (исключение, пожалуй, Италия) начали войну, имея оборонительное вооружение "винтовочного" калибра, причем отнюдь не все огневые точки бомбардировщиков страны-участники даже к концу войны смогли переоснастить крупнокалиберным оружием.



3. Бомбовая нагрузка в одну, а тем более в полторы тонны, являлась нормальной для т.н. средних бомбардировщиков. И уж, во всяком случае, превышала таковую у наших основных ударных самолетов Пе-2 и Ил-2.



4. Точность бомбометания с горизонта СБ имел обычную для горизонтальных бомбардировщиков. И с пикирования бомбил с точностью, сопоставимой с "пешкой" и "лаптежником".



5. На Ар-2 уже было установлено СПУ и улучшены условия общения летчика и штурмана, так что общаться экипажу внутри самолета при помощи пневмопочты и лампочек было уделом финнов.



Всё вышеперечисленное дало основание широко известным в узких кругах Перову и Растренину на основании изучения большого количества данных (а эти два исследователя обычно подходят к изучению вопроса весьма серьёзно) сделать в статье «Неизвестный Ар-2», опубликованной в «Авиации и космонавтике» (номера со 2-го по 7-й) в далеком 2003 году интересный вывод:



«Серьезной ошибкой является и прекращение серийного производства бомбардировщика Ар-2 в пользу запуска в массовую серию бомбардировщика Пе-2».

А также:



«В любом случае, Ар-2 на протяжении всей войны мог показывать лучшую боевую эффективность при решении любой боевой задачи фронтовой бомбардировочной авиации, чем основной пикирующий бомбардировщик ВВС КА самолет Пе-2».

Казалось бы, 2003 год — дела давно минувших дней. Однако… Круги по воде расходятся всё шире и шире. И выводы, сделанные авторами данной публикации, тиражируются в сети не только «специалистами», но зачастую уже и специалистами без кавычек.



Однако именно в этом случае уважаемые Перов и Растренин дали маху. СБ и Ар-2 обладали одним весьма значимым и притом неустранимым недостатком, о котором авторы материалов почему-то пишут крайне мало или не пишут вообще.



Данный недостаток очевиден любому летчику (а вполне возможно, что и симмеру), хоть раз производившему атаку воздушной цели.



Дело в том, что:







Во-первых, наблюдение за задней полусферой (ЗПС) на СБ мог вести только один член экипажа, а именно стрелок-радист. Летчик имел для этого очень ограниченные (почти никакие, 2-3 зеркала заднего вида; кстати, наружное зеркало СБ было снято на Ар-2 в угоду прибавке 4-6 км/ч скорости) возможности, а штурман вообще не имел никаких. Напомню, что в Пе-2 за ЗПС наблюдали стрелок-радист и штурман, да и командир экипажа имел обзор, сравнимый с летчиком, пилотирующим истребитель тех лет с каплевидным фонарем. То есть заметить заходящий в атаку истребитель противника могли все три члена экипажа, а не один.





Во-вторых, казалось бы, и Пе-2, и Ар-2 (СБ) имеют по три огневых точки. Однако на «пешке» в ЗПС за защиту верхней полусферы (или, скорее, четвертьсферы) отвечал штурман, а нижней – стрелок-радист. А вот на пресловутом Ар-2 (СБ) обе огневые точки, и верхнюю, и нижнюю, обслуживал один стрелок-радист. Двух человек в «карандаш» хвостовой балки СБ было не втиснуть уже никак. При этом перелезть из турели к нижнему, люковому, пулемету, у стрелка занимало десятки секунд (в любом случае, не менее 10-20 с, а в обратном направлении, снизу вверх, ещё больше времени), а вот атакующему СБ истребителю, чтобы перескочить сверху вниз или обратно, требовалось 1-2 секунды.





Таким образом, атакующему противнику необходимо было лишь дождаться открытия оборонительно огня с борта Ар-2 (СБ), после чего переместиться в противоположную полусферу и спокойно, подойдя в упор, расстрелять безоружный бомбардировщик. Во время перехода от МВ-2 к МВ-3 или обратно стрелок-радист прицельного огня вести не мог. Спустившись к нижней огневой точке, стрелок, если он ещё не ранен или не убит, обнаруживал, что его самолет уже горит, а истребитель противника выходит из атаки. И, что характерно, в этом случае калибр оборонительного оружия не имел никакого значения.



Наконец, в-третьих. В случае ранения или гибели стрелка-радиста даже полностью исправный Ар-2 (СБ) становился слепым и полностью беззащитным. Летчик, не имея обзора назад, не мог защитить свою машину даже маневром. А штурман просто был сидячей уткой, беспомощным и, несмотря на имеющийся в его распоряжении ШКАС, практически безоружным. Напротив, Пе-2, даже расстреляв все боеприпасы, мог, активно маневрируя, вести оборонительный воздушный бой. Обзор, да и команды штурмана, позволяли летчику это делать.



Пока в середине 3019-х СБ обладал преимуществом в скорости, эти недостатки не были столь явно фатальны. Вероятность его перехвата и сколько-нибудь длительного обстрела истребителями противника была мала. Как только преимущество в скорости исчезло – всё. Ар-2 (СБ) уничтожался истребительной авиацией противника со 100%-ной вероятностью. У его экипажа просто не было шансов, рассчитывать он мог только на истребительное прикрытие, а не на свои силы.



Именно по этой причине данная машина, несмотря на передовую концепцию и хорошие ЛТХ, практически мгновенно сошла со сцены боев. И решение о выборе в пользу Пе-2 выглядит абсолютно логичным и обоснованным.



В литературе и в сети достаточно широко распространено мнение об очевидности снятия с вооружения самолета СБ и его дальнейших модификаций, в частности, Ар-2. Объяснение этому было сколь радикальное (как приговор к ВМН), столь же и расплывчатое: «устаревший».Однако при ближайшем рассмотрении среди недостатков СБ, якобы определивших его устаревание, называют качества, которые отнюдь не помешали его современникам провоевать всю ВМВ.1.большинства других бомбардировщиков не превышала скорости СБ последних модификаций (а последними модификациями многие заслуженно считают Ар-2), составлявшую 512 км/ч (головной для серии Ар-2 зав. № 1/511 февраля 1941 года), что вполне соответствует Пе-2 основных серий.2. Все ударные машины всех стран (исключение, пожалуй, Италия) начали войну, имея"винтовочного" калибра, причем отнюдь не все огневые точки бомбардировщиков страны-участники даже к концу войны смогли переоснастить крупнокалиберным оружием.3.в одну, а тем более в полторы тонны, являлась нормальной для т.н. средних бомбардировщиков. И уж, во всяком случае, превышала таковую у наших основных ударных самолетов Пе-2 и Ил-2.4.с горизонта СБ имел обычную для горизонтальных бомбардировщиков. И с пикирования бомбил с точностью, сопоставимой с "пешкой" и "лаптежником".5. На Ар-2 уже было установлено СПУ и улучшенылетчика и штурмана, так что общаться экипажу внутри самолета при помощи пневмопочты и лампочек было уделом финнов.Всё вышеперечисленное дало основание широко известным в узких кругах Перову и Растренину на основании изучения большого количества данных (а эти два исследователя обычно подходят к изучению вопроса весьма серьёзно) сделать в статье «Неизвестный Ар-2», опубликованной в «Авиации и космонавтике» (номера со 2-го по 7-й) в далеком 2003 году интересный вывод:А также:Казалось бы, 2003 год — дела давно минувших дней. Однако… Круги по воде расходятся всё шире и шире. И выводы, сделанные авторами данной публикации, тиражируются в сети не только «специалистами», но зачастую уже и специалистами без кавычек.Однако именно в этом случае уважаемые Перов и Растренин дали маху. СБ и Ар-2 обладали одним весьма значимым и притом неустранимым недостатком, о котором авторы материалов почему-то пишут крайне мало или не пишут вообще.Данный недостаток очевиден любому летчику (а вполне возможно, что и симмеру), хоть раз производившему атаку воздушной цели.Дело в том, что:, наблюдение за задней полусферой (ЗПС) на СБ мог вести только один член экипажа, а именно стрелок-радист. Летчик имел для этого очень ограниченные (почти никакие, 2-3 зеркала заднего вида; кстати, наружное зеркало СБ было снято на Ар-2 в угоду прибавке 4-6 км/ч скорости) возможности, а штурман вообще не имел никаких. Напомню, что в Пе-2 за ЗПС наблюдали стрелок-радист и штурман, да и командир экипажа имел обзор, сравнимый с летчиком, пилотирующим истребитель тех лет с каплевидным фонарем. То есть заметить заходящий в атаку истребитель противника могли все три члена экипажа, а не один., казалось бы, и Пе-2, и Ар-2 (СБ) имеют по три огневых точки. Однако на «пешке» в ЗПС за защиту верхней полусферы (или, скорее, четвертьсферы) отвечал штурман, а нижней – стрелок-радист. А вот на пресловутом Ар-2 (СБ) обе огневые точки, и верхнюю, и нижнюю, обслуживал один стрелок-радист. Двух человек в «карандаш» хвостовой балки СБ было не втиснуть уже никак. При этом перелезть из турели к нижнему, люковому, пулемету, у стрелка занимало десятки секунд (в любом случае, не менее 10-20 с, а в обратном направлении, снизу вверх, ещё больше времени), а вот атакующему СБ истребителю, чтобы перескочить сверху вниз или обратно, требовалось 1-2 секунды.Таким образом, атакующему противнику необходимо было лишь дождаться открытия оборонительно огня с борта Ар-2 (СБ), после чего переместиться в противоположную полусферу и спокойно, подойдя в упор, расстрелять безоружный бомбардировщик. Во время перехода от МВ-2 к МВ-3 или обратно стрелок-радист прицельного огня вести не мог. Спустившись к нижней огневой точке, стрелок, если он ещё не ранен или не убит, обнаруживал, что его самолет уже горит, а истребитель противника выходит из атаки. И, что характерно, в этом случае калибр оборонительного оружия не имел никакого значения.Наконец,. В случае ранения или гибели стрелка-радиста даже полностью исправный Ар-2 (СБ) становился слепым и полностью беззащитным. Летчик, не имея обзора назад, не мог защитить свою машину даже маневром. А штурман просто был сидячей уткой, беспомощным и, несмотря на имеющийся в его распоряжении ШКАС, практически безоружным. Напротив, Пе-2, даже расстреляв все боеприпасы, мог, активно маневрируя, вести оборонительный воздушный бой. Обзор, да и команды штурмана, позволяли летчику это делать.Пока в середине 3019-х СБ обладал преимуществом в скорости, эти недостатки не были столь явно фатальны. Вероятность его перехвата и сколько-нибудь длительного обстрела истребителями противника была мала. Как только преимущество в скорости исчезло – всё. Ар-2 (СБ) уничтожался истребительной авиацией противника со 100%-ной вероятностью. У его экипажа просто не было шансов, рассчитывать он мог только на истребительное прикрытие, а не на свои силы.Именно по этой причине данная машина, несмотря на передовую концепцию и хорошие ЛТХ, практически мгновенно сошла со сцены боев. И решение о выборе в пользу Пе-2 выглядит абсолютно логичным и обоснованным. Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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