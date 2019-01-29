«Апробированные сценарии»: могут ли США начать военную операцию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп советовался с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о возможности применения военного сценария для урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на самого Грэма. Советник главы Белого дома Джон Болтон 27 января обещал «значительный ответ» на применение силы или запугивание дипломатов США, объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо или Национальной ассамблеи. Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон пытается реализовать в южноамериканской стране «апробированные сценарии смены неугодных правительств». Как полагают эксперты, Соединённые Штаты не отважатся на полноценное вторжение в Венесуэлу из-за риска потерь среди военнослужащих. Однако велика вероятность, что в Венесуэлу будет переброшен американский спецназ или начнётся снабжение оппозиции оружием, считают аналитики.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил изданию Axios, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал с ним возможность проведения военной операции в Венесуэле. Сенатор, по его же словам, посоветовал главе Белого дома обдумать последствия силового вмешательства в дела латиноамериканской страны.

«Он (Трамп. — RT) сказал: «Что вы думаете об использовании военной силы?» И я ответил: «Для начала не стоит торопиться, это может быть проблематично». По мнению сенатора, вооружённые силы имеет смысл использовать только при угрозе национальной безопасности США.

Напомним, что 27 января советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что «любое насилие и запугивание в отношении американского дипломатического персонала, демократического лидера Венесуэлы Хуана Гуиадо (написание сохранено. — RT) или самой Национальной ассамблеи представляет собой серьёзное посягательство на верховенство закона и приведёт к значительным ответным мерам».

Трамп не в первый раз поднимает вопрос о возможности «восстановления демократии» в Венесуэле путём военного вторжения. Так, 11 августа 2017 года, выступая перед журналистами в гольф-клубе в городе Бедминстер, президент США не исключил реализации силового сценария.

«У нас много вариантов для Венесуэлы, и я не исключаю военного решения. Военная операция и военное решение — это именно то, что мы могли бы реализовать», — подчеркнул Трамп. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал высказывание Трампа «безумием» и «актом абсолютного экстремизма».

Военнослужащие армии США

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24 января 2019 года МИД РФ опубликовал заявление в связи с политическим кризисом в Венесуэле. Дипломатическое ведомство назвало «бесцеремонными» действия Соединённых Штатов в отношении латиноамериканской республики. В Москве убеждены, что Вашингтон пытается «провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств». Также МИД РФ подчеркнул недопустимость силового разрешения кризиса.

«Особо тревожными представляются поступающие сигналы из ряда столиц, что нельзя исключать и вооружённого вмешательства извне. Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями. Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Николаса Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре», — говорится в заявлении МИД РФ.

«Намёки на применение силы»

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. 35-летний оппозиционный политик назвал действующего лидера Николаса Мадуро нелегитимным президентом, обвинив его в узурпации власти и нарушении конституции.

Гуаидо в качестве «временного президента» сразу же поддержали США, Канада, Израиль, Великобритания, Австралия и подавляющее большинство государств Латинской Америки. Германия, Франция, Италия и Испания заявили, что признают Гуаидо исполняющим обязанности главы государства, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении досрочных президентских выборов.

На сторону «временного президента» встала часть парламентских партий и военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва.

В свою очередь, Мадуро обвинил Гуаидо и США в попытке государственного переворота, а руководство вооружённых сил страны заявило о верности правительству действующего главы государства.

25 января глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил о создании должности специального представителя по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы. Назначение на этот пост получил 71-летний дипломат Эллиот Абрамс. По словам Помпео, новоиспечённый спецпредставитель является «достойным» членом команды, которая «поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию».

«Гуаидо — это очевидный ставленник Вашингтона. Оппозиция в Венесуэле сильно раздроблена. С помощью этого «чёртика из табакерки» США, видимо, рассчитывают взять вверх над Мадуро. Однако если действующий президент проявит твёрдость и не пойдёт на уступки, то план с Гуаидо провалится», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований РИСИ Дмитрий Бурых.

Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо

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Выступая 26 января на заседании Совета Безопасности ООН, постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что американские инициативы направлены на свержение законно избранного президента Венесуэлы. Также дипломат обратил внимание на существующую возможность применения силы со стороны Вашингтона по отношению к латиноамериканской республике.

«Звучат прозрачные намёки на применение силы в виде рассуждений о «всех опциях на столе»... Пользуясь присутствием господина Помпео, хотим прямо у него спросить: означает ли это, что США готовы применить военную силу против суверенного государства под надуманным предлогом? — обратился с вопросом к главе Госдепартамента США Василий Небензя. — Именно здесь, в этом зале, должен прозвучать откровенный ответ: собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить Устав ООН?»

Нейтрализация высшего руководства

Дмитрий Бурых полагает, что Соединённые Штаты могут реализовать военный сценарий в случае провала попытки свержения Мадуро с помощью акций протеста, санкционного и дипломатического давления. По его словам, Вашингтон задействует весь доступный арсенал методов, чтобы «дожать ситуацию в Венесуэле в свою пользу».

«На текущий момент большинство граждан поддерживают Мадуро, который настаивает на распределении нефтяной ренты в пользу бедных. К тому же в республике сильны антиамериканские настроения. Почва для мирного переворота достаточно зыбкая. Но приговор венесуэльскому лидеру в Вашингтоне уже вынесли. По этой причине повышается вероятность силового сценария», — пояснил Бурых.

Как полагает эксперт, Вашингтон не отважится на крупномасштабное вторжение в Венесуэлу. Вместо этого Соединённые Штаты могут задействовать ресурсы разведывательных служб в регионе, вооружить оппозицию или отправить в республику американский спецназ. Основной целью военной интервенции США станет нейтрализация высшего руководства, включая президента и военную верхушку.

Беспорядки в Каракасе

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«У американцев богатый опыт организации госпереворотов в Латинской Америке. Полноценного вторжения в Венесуэлу не будет из-за того, что Штаты рискуют понести потери. Однако вполне возможно, что в руках оппозиции окажется оружие, переправленное через границу с соседними государствами. Ещё один вариант — это высадка спецназа для нейтрализации правительственной и военной верхушки», — предположил Бурых.

Аналогичной точки зрения придерживается преподаватель РГГУ, эксперт по Латинской Америке Михаил Белят. Он считает, что Соединённые Штаты могут реализовать в Венесуэле один из двух силовых вариантов. Первый — прямое вторжение войск США (подобно операции в Гренаде в 1983 году или в Панаме в 1989 году). Второй — создание и поддержка антиправительственных вооружённых формирований (аналогично вторжению в заливе Свиней в 1961 году на Кубе).

«Скорее всего, Вашингтон не решится на прямую военную конфронтацию с Каракасом. Армия, поддерживающая Мадуро, хорошо вооружена, обучена и многочисленна, и потому она может оказать серьёзное сопротивление, которое обернётся большими потерями с американской стороны, что абсолютно неприемлемо для Белого дома», — пояснил Белят.

Эксперт заявил, что в настоящее время Вашингтон перешёл к активным действиям против правительства Мадуро и активизировал разведывательные структуры. В то же время он напомнил, что спецслужбы Соединённых Штатов не в первый раз приводятся в «боевую готовность», но все предыдущие попытки оппозиции сместить президента латиноамериканской республики терпели неудачу.

«К сегодняшним событиям можно относиться, наверное, как к очередной попытке США добиться перемен в Венесуэле в желательном для себя ключе. Удастся ли она, приведёт ли к успеху — предсказать трудно. Однако даже поверхностный исторический анализ показывает, что Соединённые Штаты редко останавливались перед военным вмешательством в дела стран Латинской Америки», — подытожил Белят.