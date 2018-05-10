Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Торговля оружием. Израиль. Взгляд из Стокгольма
Телеканал на Украине по ошибке сообщил, что Порошенко подписал акт о капитуляции...
Битва за русский Интернет. Проигрываем?
Лавров обсудит с главой МИД ФРГ ядерную сделку с Ираном, Сирию и Украину
Главная / Аналитика

Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон?

10 мая 2018, 09:09  •  27 • Аналитика


Всем нам отлично запомнился «живописный» видеоматериал, отснятый 15 апреля интегрированным телевизионно-оптическим комплексом «Платан» фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 или иным визиром российской тактической авиации, на котором продемонстрировано уничтожение давно выведенного из эксплуатации фрегата ВМС Сирии противокорабельными управляемыми ракетами большой дальности Х-35У. Достоверно известно, что пара изделий 3М24У была запущена c подвесок одного из четырёх Су-30СМ, развёрнутых на авиабазе Хмеймим и участвующих в военных учениях ВМФ России в Восточном Средиземноморье, стартовавших 11 апреля. Также известно, что именно в тот период, за двое суток до ракетного удара по САР, в непосредственной близости от сирийского ТВД часами барражировали израильские самолёты РЛДН G550 CAEW «Eitam», «AWACSы» E-3A ВВС США, дальние противолодочные самолёты P-8A «Poseidon», а также «Ривет Джойнты», пытающиеся составить наиболее чёткую тактическую картину действий наших флота и ВКС, вычисляя траектории полёта зенитных и противокорабельных ракет.


В разведке района учений были задействованы такие бортовые датчики, как РЛО бокового обзора c АФАР EL/W-2085 (на израильском G550), надфюзеляжные вращающиеся радары AN/APY-2 (на борту E-3A «Sentry»), системы радиоэлектронной / радиотехнической разведки ES-182 MACELS /55000 (в составе БРЭО «Ривет Джойнта»), и, наконец, оптико-электронный комплекс MX-20i (на борту противолодочного «Посейдона»). Здесь следует отметить, что экипажи наших надводных боевых кораблей наверняка сделали всё для того, чтобы радиолокационные и радиотехнические средства ОВВС коалиции, ВМС США и Израиля получили минимум технических деталей от данных учений. Для этого в распоряжении первых имеются такие бортовые комплексы радиоэлектронного противодействия, как ТК-25-2, МП-405 и МП-401С «Старт-С». К примеру, комплекс ТК-25-2 представляет собой антенный пост, состоящий «пояса» приёмников электромагнитного излучения от авиационных, надводных и береговых радаров противника, а также «пояса» излучателей-постановщиков РЭП.


Сканирование воздушного пространства на предмет присутствия РЛС воздушного базирования противника осуществляется в зоне 360 градусов по азимуту (может быть и меньше в связи с перекрытием надстройкой корабля) и в 40-градусной угломестной плоскости. Вычислительный потенциал элементной базы ТК-25-2 даёт возможность пеленговать и анализировать излучение одновременно от 100 до 256 источников в частотном диапазоне от 0,225 до 18 ГГц. Что же касается излучателей помех, то они работают в Х- и Ku-диапазонах сантиметровых волн, а поэтому есть возможность противодействия бортовым многофункциональным РЛС AN/APY-10 противолодочных самолётов P-8A «Poseidon», AN/ZPY-2 стратегических разведывательных БПЛА RQ-4B «Global Hawk», любым бортовым радиолокационными комплексам тактической авиации ВМС/ВВС стран НАТО, а также активным радиолокационным ГСН противокорабельных ракет.

Что же касается подавления средств ДРЛОиУ дециметрового диапазона, то с этой задачей неплохо справляется комплекс типа МП-405Э. Вывод здесь один: наибольший спектр информации по этим учениям мог быть предоставлен лишь в телевизионном канале работы оптико-электронных комплексов SYERS-B/C дронов «Global Hawk», а также турельных комплексов MX-20i на максимальных значениях оптического зума. Именно для этого и был подготовлен сценарий с поражением старого сирийского фрегата посредством ПКР Х-35У. Действительно, детонация 145-килограммовой боевой части производит огромное впечатление не только на простых представителей «диванных войск», но и на специалистов, отлично разбирающихся в ТТХ данных ракет. Также поток эмоций в комментариях российских новостных ресурсов вызвало появление над восточной частью Средиземного моря многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Х-35У («Каяками» по натовской кодификации ) на подвесках ещё 10 апреля.
Империя изнутри и снаружи


Отталкиваясь от этого, не трудно предположить, что Х-35У рассматриваются командованием Воздушно-космических сил, а также командованием Морской авиации ВМФ России в качестве основного противокорабельного тактического вооружения в районе Сирийского театра военных действий. Но давайте смотреть на ситуацию более объективно. Во-первых, в качестве цели был выбран сторожевой корабль проекта 159 типа СКР-1 (класса «Petya-I»). Серийное производство ранней модификации данных «сторожевиков» началось в далёком 1961 году, что является одной из причин столь быстрого ухода под под воду корабля-цели для ракеты Х-35У. Дело в том, что его корпус ещё задолго до этого был подвергнут значительному коррозийному разрушению, а значит и ослаблению в условиях многолетнего отсутствия должного обслуживания. Более того, стоит обратить внимание на то, что попадания «Уранов» пришлись по кормовой части судна, которая наиболее подвержена коррозии ввиду наличия дейдвудных труб и рулевых петель, являющихся своеобразными электродами в электрохимической реакции с морской водой.

Во-вторых, сторожевые корабли данного проекта обладают водоизмещением всего в 938 тонн при стандартном «снаряжении», в то время как Х-35У «Уран-У» способна поражать корабли водоизмещением около 5000 т, по этой причине мы и пронаблюдали на видео от Минобороны столь быстрый эффект. Для примера: полное водоизмещение «Иджис»-эсминцев управления ракетным оружием класса «Arleigh Burke Flight IIA» составляет около 9650 тонн, а «Иджис»-крейсеров «Ticonderoga» — порядка 9800 тонн. Кроме того, все модификации эсминцев «Arleigh Burke» (начиная с Flight I) имеют сложную конструкцию корпуса с двойным дном, отличающуюся наличием 13 отсеков, разделённых герметичными и высокопрочными переборками.

Следовательно, для гарантированного выведения из строя корабля этого класса может потребоваться 3 или даже 4 противокорабельные ракеты 3М24У; не лишним будет нанесение ущерба основной радиолокационной архитектуре корабля (AN/SPY-1D(V) и AN/SPG-62), а также конструкции универсальных пусковых установок Mk 41, которые в большинстве случаев могут продолжать вести огонь даже при серьёзных повреждениях корпуса корабля. И это только часть проблем, с которыми могут столкнуться пилоты многоцелевых истребителей Су-30СМ и тяжёлых тактических истребителей Су-34 при использовании Х-35У по современным авианосным ударным группировкам Военно-морских сил США. Ведь для осуществления удара ракетам необходимо пробить достаточно мощную эшелонированную морскую ПРО этих АУГ, а также селекционировать надводные цели на фоне мощных радиоэлектронных помех, постановку которых осуществляют палубные самолёты РЭБ EA-18G «Growler», а также корабельные средства РЭБ.
Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном


Здесь необходимо учитывать тот факт, что несмотря на относительно новую элементную базу окончательно доведенного до ума в 1992 году «Изделия 78» (ранний прототип Х-35) даже усовершенствованная Х-35У никак не может причисляться к перспективным противокорабельным ракетам. Дозвуковая скорость полёта в 900 км/ч делает эту ПКР крайне уязвимой не только для сверхдальнобойных зенитных управляемых ракет типов RIM-174 ERAM (SM-6) и ЗУР средней дальности RIM-162 ESSM, но и для противоракет малой дальности RIM-116B/С, являющихся основой корабельных ЗРК самообороны «SeaRAM». Максимальная скорость поражаемых целей для этих зенитных управляемых ракет составляет 2520 км/ч, а перегрузка поражаемых целей около 12-15G, что как раз вписывается в G-лимит медленной дозвуковой Х-35У в момент выполнения противозенитного манёвра. Что же касается высокоманевренных ракет-перехватчиков RIM-162 ESSM («Evolved Sea Sparrow Missile»), способных маневрировать с перегрузкой в 50-60G благодаря наличию системы отклонения вектора тяги, то «тягаться» с ней Х-35У не сможет ни при каких обстоятельствах.

Наличие одной лишь радиолокационной головки самонаведения на основе АРГС-35 делает медленную Х-35У крайне уязвимой для корабельных средств радиоэлектронного противодействия, включая корабельный 130-мм миномётный комплекс выстреливания дипольных отражателей и инфракрасных ловушек Mark 36 SRBOC («Super Rapid Blooming Offboard Chaff»), получающий целеуказание через шину обмена данными от бортовой системы предупреждения об облучении и радиоэлектронной разведки AN/SLQ-32. Огромная «брешь» в помехозащищённости дозвуковых противокорабельных ракет с активной радиолокационной ГСН и низковысотным профилем полёта Х-35У непременно даст о себе знать после обретения начальной боевой готовности перспективного подвесного многодиапазонного контейнера радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-249 NGJ Increment 1(«Next Generation Jammer»), который может поступить на вооружение палубных самолётов РЭБ EA-18G «Growler» до 2020 года. Разрабатываемый подразделением «Raytheon Space and Air Systems» на военно-морской базе Патаксент-Ривер (штат Мэриленд) комплекс представлен цилиндрическим подвесным контейнером с двумя радиопрозрачными обтекателями на основаниях.

Жизнь как приключение и поиск

Контейнерный комплекс радиоэлектронной борьбы следующего поколения AN/ALQ-249 NGJ Increment 1 для палубных самолётов РЭБ EA-18G «Growler»


Под каждым обтекателем находятся модуль пеленгования источника излучения, а также модуль постановки прицельных, имитационных и ответных помех. Антенные модули-излучатели помех представлены многоканальными активными ФАР с электронным управлением лучом, благодаря чему пилоты даже одного палубного EA-18G «Гроулер» смогут прицельно подавлять сразу несколько активных радиолокационных головок самонаведения ракет Х-35У. Более того, эффективная дальность противодействия (в сравнении с комплексами AN/ALQ-99) заметно возрастёт благодаря применению в контейнере «Next Generation Jammer» АФАР на основе ППМ из нитрида галлия (GaN), ныне популярного в американской радиолокационной отрасли (применительно к СВЧ-усилителям) прямозонного полупроводника.

Как известно диапазон его рабочих температур и напряжений заметно выше, чем у арсенида галлия (GaAs. Что касается генератора для выработки необходимого тока и напряжения, требуемого новым АФАР-излучателям помех, то с этими задачами отлично справится турбина HiRAT (High-Power Ram Air Turbine) c «крыльчаткой» диаметром 635 мм, вращающейся за счёт потока набегающего воздуха через два «месяцевидных» воздухозаборника «впуска-выпуска». Её мощность в сравнении со старой модификацией генераторов RAT для контейнеров AN/ALQ-99 увеличилась с 27 до 140 кВт. Комплекс AN/ALQ-249 NGJ — единственное зарубежное средство РЭБ воздушного базирования, которое способно на равных конкурировать с «Хибинами».

Именно поэтому при создании дозвуковой дальнобойной противокорабельной ракеты типа AGM-158C LRASM компания-разработчик «Raytheon» сделала упор на оптико-электронный датчик распознавания целей и наведения, работающий в телевизионном и инфракрасном каналах визирования; дальность его действия достигает 19 км (его оптикопрозрачное окошко расположено на нижней наклонной образующей носовой части ПКР, как и у родственной тактической ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER). Данный датчик скомплексирован с активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, ИНС, а также направленной помехозащищённой антенной GPS и приёмником целеуказания по радиоканалу «Link-16» от носителя, самолётов типа RC-135W или стратегических разведывательных дронов MQ-4C «Triton».
Войны опять не будет


Уязвимость противокорабельных ракет Х-35У для ЗРК самообороны «SeaRAM» также заключается в том, что зенитные управляемые ракеты RIM-116B оснащаются не только 2-диапазонной инфракрасно-ультрафиолетовой головкой самонаведения POST с узкоугольным «розеткообразным» принципом сканирования воздушного пространства на предмет теплоконтрастных объектов, но и двумя малоразмерными пассивными радиопеленгаторами, размещёнными на 100-миллиметровых штангах под малоразмерными радиопрозрачными обтекателями. Эти пеленгаторы предназначены для коррекции и донаведения RIM-116B на противокорабельные ракеты, использующие лишь активные РГСН на завершающем участке полёта, либо применяющие радиовысотомеры и двусторонние каналы обмена данными с носителями и иными источниками целеуказания противника. У Х-35У этими радиоконтрастными модулями как раз и являются АРГС-35 и радиовысотомер.

Изменить ситуацию коренным образом могла бы 2,3-маховая скорость полёта (на уровне скорости поражаемой цели для «SeaRAM»), а также способность выполнять интенсивные противозенитные манёвры с перегрузками до 20G, но Х-35У — ракета маломаневренная и дозвуковая, что не не позволяет приписывать её к серьёзному оружию неядерного сдерживания американских авианосных ударных группировок. Как итог: противокорабельные ракеты 3М24У на подвесках многоцелевых «Сушек» в технологическом плане эквивалентны устаревшим американским ПКР семейства AGM-84G/N и не способны уверенно преодолевать «противоракетный зонтик» современных КУГ/АУГ ОВМС НАТО даже при массированном использовании, а значит и их применение группировкой ВКС над Средиземным морем является тактически контрпродуктивной акцией.
Битва за русский Интернет. Проигрываем?


Куда более продуманным в оперативно-тактическом плане решением было бы введение в боекомплект Су-30СМ и Су-34 сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Х-31АД, обладающих дальностью полёта в 160 км, средней скоростью полёта в 2520 — 2600 км/ч, а также возможностью выполнения противозенитного манёвра «горка» c перегрузкой более 12 ед. в случае пеленгования непрерывного X-диапазонного излучения подсвета со стороны «радиолокационных прожекторов» AN/SPG-62, используемых для подсвета целей в корабельных боевых информационно-управляющих системах «Aegis». Огромным преимуществом высокоскоростного полёта противокорабельных ракет Х-31АД семейства «Криптон» является способность практически полностью парировать вычислительный потенциал радиоэлектронных средств комплекса «SeaRAM». В чём это выражается?

Сразу после обнаружения приближающейся к обороняемому надводному кораблю ПКР Х-31АД посредством радиолокационного модуля Ku-диапазона и инфракрасного комплекса LWIR (размещены на боевом модуле Mk 15 Mod 3 «Sea RAM CIWS») на удалении около 10 км, начинается 5-10-секундный процесс подготовки пусковой установки и ракеты RIM-116B к пуску, называемый временем реакции. Это время требуется на разарретирование гироскопа, введение необходимых углов упреждения в ИНС ракеты, а также охлаждение матричного фотоприёмника жидким аргоном. За этот промежуток времени Х-31АД, летящая со скоростью порядка 700 м/с преодолевает расстояние от 3,5 до 7 км, оказываясь на расстоянии 6,5 и 3 км от корабля соответственно. В первом случае у «SeaRAM» остаётся лишь пара попыток на перехват с пуском двух ЗУР RIM-116B c минимальным интервалом. Но «вывернуть» на высокоэнергетическую Х-31АД с работающим ракетно-прямоточным двигателем не так уж и просто, поскольку именно в этот момент осуществляется «коронный» противозенитный манёвр «горка» с 12-кратной перегрузкой. Этот манёвр требует от RIM-116B в три раза более высокой перегрузки, которая для этой ЗУР недоступна ввиду наличия примитивной системы управления, представленной 2 малоразмерными носовыми аэродинамическими рулями.

Будущее России — это Медведев

Автономный боевой модуль ЗРК самообороны «SeaRAM» типа Mk 15 Mod 3 CIWS с интегрированным радиолокационным обнаружителем (под вертикальным цилиндрическим радиопрозрачным модулем) и инфракрасным пеленгатором LWIR (тёмный объектив вверху справа)


В последнем случае (если время реакции «SeaRAM» достигло 10 секунд), а Х-31АД оказалась в 3 км от корабля-цели, её перехват начинает походить на фантастический сценарий, поскольку Х-31АД в этот момент выходит на высшую точку манёвра «горка» и RIM-116 следует за ней вдогон; а уже через 2,5 секунды она может оказаться вне угломестной зоны работы пусковой установки «SeaRAM» (более 80 градусов), а затем и в «мёртвой зоне», составляющей 500 метров. Тем не менее, нужно помнить, что предельные рубежи пуска противокорабельных ракет Х-31АД по надводным целям достигают лишь 160 км при работе носителя с высот 15 — 16 км, а это значит, что носитель оказывается в радиусе поражения дальнобойных зенитных управляемых ракет SM-6 c с радиусом действия более 370 км и возможностью загоризонтного перехвата. Решением проблемы может стать ускорение процесса интеграции в боекомплекты многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 тяжёлых противокорабельных управляемых ракет типа PJ-10 «BrahMos». В частности, 12 апреля 2018 года стало известно, что детищем совместной разработки российского НПО «Машиностроения» и государственной Организации оборонных исследований и разработок DRDO интересуются Воздушно-космические силы России.
Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал


Данные противокорабельные ракеты, спроектированные на базе ПКР П-800 (3М55) «Оникс», обладает в разы более совершенной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, способной наводится как на источник излучения в пассивном режиме, так и использовать активный режим с фазо-кодовой перестройкой широкополосного когерентного сигнала. Такие качества делают данную ГСН значительно более помехозащищённой, нежели головка самонаведения АРГС-35 дозвуковой противоракеты Х-35У. Основными же достоинствами «БраМосов» перед Х-35У и Х-31АД можно считать увеличенную до 450 км дальность действия в версии «ER», а также возможность реализации манёвров со значительно большими перегрузками для преодоления противовоздушных эшелонов, сформированных на базе зенитных ракет RIM-162 ESSM и «Стандарта-6».

Источники информации:
https://rg.ru/2018/04/25/video-su-30sm-u-beregov-sirii-unichtozhil-esminec-raketoj-h-35.html
http://bastion-karpenko.ru/lrasm/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/x31a/x31a.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-852.html
http://bastion-karpenko.ru/brahmos/
http://bastion-karpenko.ru/ram-rim-116a/
Автор: Евгений Даманцев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
27
Источник
Похожие новости
10 мая 2018, 09:09
Империя изнутри и снаружи
08 мая 2018, 20:39
Задачи нового кабинета
10 мая 2018, 08:39
С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана

10 мая 2018, 09:09
Будущее России — это Медведев
09 мая 2018, 07:09
День Великой Победы!
10 мая 2018, 09:09
Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 мая 2018, 19:09
Пашиняну придется нелегко
07 мая 2018, 09:39
Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление
03 мая 2018, 12:54
В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковтуна и Майкла Бома
04 мая 2018, 12:54
Захар Прилепин: «Все наши бойцы заждались наступления»
09 мая 2018, 15:09
День Победы в Киеве: И на нынешней Украине есть место подвигу
04 мая 2018, 06:55
Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по арсеналам 47-й бригады
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.