Apple тремя украинскими словами приравняла Чечню к террористам

Apple фактически приравняла Чечню к террористам на своих украиноязычных картах, причём всего тремя словами - просто назвав республику запрещённой в России террористической организацией.

Оскорбительное название Чечни заметило РИА Новости на украиноязычных картах Apple. Здесь республику фактически приравняли к террористам.

Причём Apple умудрилась сделать это всего тремя словами, просто указав Чечню как "Чеченська Республіка Ічкерія" - то есть "Чеченская Республика Ичкерия" (запрещённая в России террористическая организация, созданная в 1991 году и ликвидированная в ходе контртеррористической операции).