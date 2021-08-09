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Apple тремя украинскими словами приравняла Чечню к террористам
09 августа 2021, 11:15 • 45 • Политика
Apple фактически приравняла Чечню к террористам на своих украиноязычных картах, причём всего тремя словами - просто назвав республику запрещённой в России террористической организацией.
Оскорбительное название Чечни заметило РИА Новости на украиноязычных картах Apple. Здесь республику фактически приравняли к террористам.
Причём Apple умудрилась сделать это всего тремя словами, просто указав Чечню как "Чеченська Республіка Ічкерія" - то есть "Чеченская Республика Ичкерия" (запрещённая в России террористическая организация, созданная в 1991 году и ликвидированная в ходе контртеррористической операции).
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